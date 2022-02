Le tuto de A à Z pour passer au zéro déchet même sur votre balcon

Le zéro déchet, c’est dedans, mais dehors aussi ! Voici comment avoir le balcon le plus green de ce côté du Mississippi.

Quand je vous dis que le zéro déchet s’invite partout (si, je l’ai sûrement déjà dit), je veux dire : même sur votre balcon.

Si vous avez la chance d’avoir un balcon, vous disposez d’une nouvelle petite pièce de vie qui agrandit votre appartement et peut devenir un petit coin extérieur idéal pour la détente — voire pour jardiner.

Décoration, récup’, compost, jardinage… Voici mes conseils et astuces pour vous mettre au zéro déchet côté balcon !

Une décoration de balcon zéro déchet

Pensez récup’ pour la décoration de votre balcon. Il

vous faut principalement une table ou une table basse et des chaises ou un banc. Les meubles d’extérieur en métal et en bois sont les plus jolis (je trouve), tendance et faciles à relooker : un coup de peinture et les voilà comme neufs pour créer votre aménagement de balcon idéal !

Vous pouvez aussi placer des palettes les unes sur les autres, les visser ensemble et ajouter un petit matelas ainsi que des tas de coussins pour obtenir un banc.

Des luminaires de balcon sans pollution lumineuse

Ajouter une source de lumière sur son balcon permet de prolonger les plaisirs de son petit espace extérieur jusqu’à tard les soirs, en été, notamment. Et on peut aussi réfléchir ça en pensant à la planète !

Équipez-vous d’une ou plusieurs lampes solaires (les prix commencent entre 10 euros et 40 euros ; assurez-vous qu’elles ont une fonction marche-arrêt, afin de ne pas éclairer votre balcon toute la nuit. Les voisins apprécieront… et les petits animaux nocturnes aussi, qui ont déjà bien assez de pollution lumineuse la nuit — on sait, par exemple, que la pollution lumineuse perturbe les oiseaux migrateurs qui sont désorientés.

Si vous avez la flemme de vous lever, cette lampe solaire avec télécommande est à 14,83€

Jardiner écoresponsable sur son balcon

Si vous choisissez de faire quelques plantations sur votre balcon, préférez pour vos végétaux des contenants de récup : vieux pots en terre cuite, boîtes de conserve…

Sinon, détournez et upcyclez toutes sortes de contenants ! Utilisez par exemple un sac shopping de supermarché pour en faire une jardinière posée sur votre balcon. Perchez une passoire pour créer une suspension.

Si vous détournez un objet pour en faire un pot pour plantations zéro déchet pour votre balcon, pensez à plusieurs choses toutefois :

Nettoyez pots et contenants avec de l’eau et du vinaigre blanc pour éliminer tous germes éventuels qui se transmettraient aux plantes

Percez le fond du contenant de quelques trous pour faciliter le drainage et éviter de noyer les racines

Placez au fond de votre pot détourné une bâche spéciale, que vous percez aussi de quelques trous, pour retenir terre et eau lors des arrosages notamment

N’oubliez pas de déposer au fond de chaque contenant une bonne couche de billes d’argiles, pour un bon drainage des végétaux.

Vous trouverez aussi, évidemment, dans votre jardinerie préférée (bien sûr que tout le monde en a une !) des carrés potagers à monter vous-même faciles à installer sur un balcon.

Nature & Découvertes propose entre autres ce carré potager en escalier à 59€ au lieu de 69€

Pour vous lancer dans le jardinage zéro déchet sur le balcon, il vous faut quelques outils de bonne qualité, en bois et métal de préférence (entre 20 euros et 40 euros le set de plusieurs outils) : une mini pelle pour planter et faire des trous, un mini râteau pour ameublir la terre et enfouir les semis, un sécateur pour couper.

Pensez également à trouver un arrosoir ou des bouteilles récup qui serviront d’arrosoirs !

Pelle, sécateur, marteau, tout est là pour 14,95€

De l’intérêt de la permaculture, même sur un balcon

Adoptez la permaculture sur votre balcon zéro déchet : vous aurez une bonne productivité avec peu d’espace, sans produits chimiques, insecticides ni fongicides nocifs (on trouve des produits naturels dans le commerce, si besoin) et donc dans le respect de la nature et de la planète.

Il est possible, et facile, de cultiver de nombreux végétaux sur un balcon : aromates, arbustes fruitiers, fraises, tomates, salades, radis, fleurs, aubergines, melons…

Je vous conseille, si vous souhaitez transformer votre balcon en petit espace vert foisonnant, un livre super bien fait et complet : Mon balcon nourricier en permaculture – Des récoltes abondantes sur 4m² de Valéry Tsimba.

Tous les secrets de la permaculture accessibles pour 14,95€

La biodiversité, essentielle jusque sur les balcons

Pensez biodiversité ! Multipliez les espèces de végétaux différentes, attirez les insectes pollinisateurs avec des fleurs (thym, sauge, basilic, lavande, aster, cosmos, géraniums…), placez un hôtel à insectes et un nichoir pour oiseaux (suspendu, hors de portée du chat). La faune et la flore vous remercieront.

Cet hôtel à insectes à fabriquer soi-même fera chanter les abeilles pour

Plantez vos propres pépins et noyaux

Préférez les graines bio, reproductibles et cultivées en France. Et semez vos graines et noyaux de fruits !

Avocat, citron, melon, tomate, pastèque… Placez les plus gros pépins ou noyaux dans de l’eau pendant 24 heures à 48 heures, puis placez-les dans un petit pot rempli de terre. Arrosez et observez ! Tous vos semis ne prendront pas, mais tester est toujours un plaisir.

Allez, encore un livre que je vous conseille si vous souhaitez vous lancer : Pépins et noyaux faites-les pousser ! de Clémentine Desfemmes.

Les bons conseils de Clémentine Desfemmes sont à 16,90€

Sur le balcon aussi, le compost est bienvenu

Faites du compost pour adopter le zéro déchet au balcon ! Eh oui, c’est possible. Il existe des petits composteurs de balcon dans lesquels il suffit de mettre ses déchets organiques et un peu d’activateur de compost. Vous pourrez utiliser le « jus » du compost, très riche, pour arroser vos plantations…

Ce silo à compost prend peu de place et coûte 65€ tout ronds

La récup, le maître mot d’un balcon zéro déchets

En parlant d’arrosage, récupérez l’eau le plus possible pour la donner à vos végétaux : eau de lavage des fruits et légumes, eau qui sort du robinet en attendant qu’elle devienne chaude avant la douche…

Pensez récup’ aussi pour vos plantations ! Les boîtes à œufs en carton servent de bacs de semis. Les bâtons de glace en bois sont de super étiquettes à semis. Utilisez des bouteilles en plastique… ah non, vous n’en avez plus parce que votre cuisine est déjà zéro déchet ! Mais si vous en croisez une par hasard, découpez-lui la tête, faites quelques trous et retournez-la sur une plante : vous avez une mini serre parfaite pour tenir au chaud les jeunes semis et pousses au début du printemps.

Bref, réutilisez tout ce qui vous tombe sous la main, au balcon et partout à la maison, pour mettre du zéro déchet dans votre quotidien !

Crédit de une : Artur Aleksanian / Unsplash