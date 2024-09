Beau et tendance : cette marque d’ameublement à de sérieux arguments pour votre intérieur

Qui dit rentrée dit aussi envie de changement dans son chez-soi. Alors pour dénicher le mobilier artisanal, responsable et intemporel dont on rêve, direction Berah Getah et sa toute nouvelle collection.

Existe-il un meilleur moment que la rentrée pour renouveler l’ameublement de son cocon ? Donner un coup de frais à son intérieur est en effet l’astuce idéale pour partir sur de nouvelles bases saines pour le reste de l’année. Mais attention, le choix du nouveau mobilier est capital. Pas question de devoir répéter l’opération dans une poignée d’années seulement. Et ça, Berah Getah le sait mieux que quiconque.

Anciennement Bois Dessus Bois Dessous, la marque entame un nouveau chapitre de son histoire et se rapproche toujours plus de ses racines. Elle fait ainsi de la qualité et la durabilité son leitmotiv, obtenant pas moins de 4,4/5 étoiles sur Trustpilot et 4,5/5 étoiles sur Avis Vérifiés. Une exigence que l’on retrouve dans sa nouvelle collection qui sera du plus belle effet dans notre logement.

Berah Getah, du mobilier artisanal qui traverse les décennies

Pas question de parler production industrielle avec Berah Getah. La conception est ici totalement artisanale, respectant un savoir-faire transmis d’artisan en artisan. Chaque pièce est fabriquée à la main dans les ateliers de la marque à partir d’essences de haute qualité. Élégance est en effet le mot qui définit le mieux le design de ce mobilier d’exception.

Bien loin des tendances qui fleurissent chaque saison, celui-ci traverse les années sans prendre une ride. Il passe ainsi avec aisance d’une époque à une autre, devenant un bien précieux se transmettant de génération en génération. Pensé pour la vie quotidienne, il se fait la pièce maîtresse d’un événement réussi. Entre créations originales ou plus intemporelles, la marque s’adapte à tous les styles et toutes les envies.

Découvrir l’univers Berah Getah

Des essences nobles récoltées de façon responsable

La durabilité se conjugue dans tous les sens du terme chez Berah Getah. Les essences utilisées pour imaginer le mobilier sont en effet sourcées là où leur renouvellement est assuré. Les différents bois sont tous issus d’exploitations raisonnées, garantissant leur origine par la même occasion. Collaborant avec Reforest’Action, la marque s’engage également à planter de nouveaux arbres près des forêts dont le bois a été utilisé. Plus de 7000 graines ont ainsi déjà été mises en terre depuis le début de ce partenariat.

Une production éthique qui va même encore plus loin. 13 % des meubles prennent en effet vie à partir de bois recyclé. Le teck et le pin indonésiens proviennent par exemple de maisons, trains ou bateaux. Une conscience écologique qui donne en plus aux meubles de la marque cette authenticité qui fait toute la différence.

Une nouvelle collection cozy et tendance parfaite pour la rentrée

La nouvelle collection Berah Getah dévoile un design chaleureux et intemporel // Crédit : Berah Getah // Source : Crédit : Berah Getah

Avec sa nouvelle collection, Berah Getah offre la possibilité de réaménager l’ensemble de son nid douillet. Pensées en teck, hévéa, rotin ou mindi massif, les différentes créations apportent un côté chaleureux et raffiné instantané aux différentes pièces. Dans le salon, le buffet en teck Coline permet de ranger ses essentiels tout ajoutant un réel cachet tandis que la table basse ronde Marceau au cannage exotique est parfaite pour apporter une note de fantaisie.

Du côté de la salle à manger, la table en teck massif pour 8 personnes Coline est là pour réunir famille et amis autour de bons petits plats. On l’associe à des chaises Adèle issues de la même essence, à bouclettes ou non selon les préférences. Et pour prendre un verre avant de passer à table, rien de mieux que les bars en teck Coline dont les différentes dimensions s’adaptent à tous les intérieurs.

Des créations d’exception pour meubler chambre et salle de bain

Pour la chambre à coucher, on optimise l’espace avec une coiffeuse en mindi massif Fifties aux accents 50’s faisant également office de bureau. Et comme l’on n’a jamais trop de miroirs à sa disposition, la version XXL en rotin Léon est parfaite pour ajouter une touche naturelle tout en s’assurant un look sans faille.

Les miroirs envahissent également la salle de bain dans des versions murales aux formes anguleuses d’apparence rétro comme les modèles Vintage. Pour les familles nombreuses, les options rectangles maxi à l’image du Fifties Fifties en bois de mindi sont sinon toutes trouvées. Ils se positionnent juste au-dessus de meubles de salle de bain suspendus qu’illustrent le modèle Belize en teck aux lignes verticales fraîches et élégantes, ou à pieds comme la déclinaison Calixte en mindi massif aux lignes contemporaines. Qualité, durabilité et design, le mobilier Berah Getah est clairement l’idéal pour réaménager notre intérieur cet automne.

Se plonger dans la nouvelle collection de mobilier Berah Getah