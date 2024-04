Cette tendance beauté va vous offrir le teint le plus glowy de votre vie et on exagère à peine

Si ces derniers mois, obtenir un teint mat était au centre de toutes les préoccupations beauté, c’était sans savoir qu’une nouvelle tendance allait balayer toutes nos certitudes…

Le printemps est de retour ! C’est l’occasion d’alléger notre routine beauté et de miser à nouveau sur un teint frais mais surtout éclatant ! Après la tendance Glazed révélée par Hailey Bieber et celle de la skin glass, une autre trend, celle de la Pearl Skin a récemment fait son apparition. L’idée ? Obtenir une peau aussi glowy et opalescente que les reflets d’une perle. Avec plus de 40 millions de vues, le hashtag #pearlskin fait dorénavant partie des plus consultés sur TikTok. On peut facilement affirmer que cette tendance prend de plus en plus d’ampleur dans le paysage beauté du moment. Mais une question se pose : comment obtenir cet effet luminescent si esthétique ? Voici nos pistes.

Mettre l’accent sur l’hydratation

Même si on peut travailler l’éclat de la peau grâce au maquillage, il est important de débuter sa routine avec une bonne dose d’hydratation. Le but ? Que le maquillage vienne simplement sublimer l’éclat naturel d’un visage hydraté et confortable. Pour débuter la routine, on va d’abord miser sur une lotion tonique à base de PHA et de BHA qui va ressérer les pores et apporter de la lumière. Ensuite, un sérum hydratant devra être appliqué sur une peau légèrement humide et une crème de jour (dont la richesse dépend des besoins de votre épiderme) viendra compléter cette routine.

Evidemment, on n’oublie pas son SPF 50+ afin de protéger sa peau des méfaits du soleil. Une fois cette base appliquée, on obtient la toile parfaite pour pouvoir commencer le travail de lumière.

Travailler la lumière via le maquillage

Pour obtenir une Pearl Skin, il est important d’appliquer dans un premier temps une base illuminatrice sur tout le visage. Naturellement nacrée, cette dernière va vous permettre de travailler votre teint par petites touches sans avoir à appliquer trop de produits.

Si vous avez quelques petites imperfections que vous souhaitez cacher, dans ce cas vous pouvez utiliser un correcteur à appliquer par petites touches au niveau de vos cernes, de vos rougeurs et de vos imperfections.

Utiliser un blush pour se donner bonne mine est toujours une bonne idée. Pour ce faire, choisissez-le crémeux, au fini léger.

Dernier produit mais pas des moindres, l’highlighter. Ce dernier est la pièce maîtresse de ce look. Il est donc important de le choisir avec attention. La bonne formule ? Crémeuse et sans paillettes afin d’éviter le look boule à facette.

Pour l’appliquer, prélevez un peu de matière avec la pulpe de vos doigts et tapotez-la sur le haut des pommettes et le long de l’os de la joue. Vous pouvez également en mettre aux coins interne des yeux, sur le bout du nez, le menton, l’arcade sourcilière, l’arc de cupidon et le front.

