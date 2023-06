L’ultra-violet est la tendance beauté de la saison : vous vous y mettez quand ?

Après le rose, le Veri Peri ou encore le bleu, c’est au tour de l’ultra-violet d’être au centre de l’attention de toute la planète beauté ce printemps-été 2023. Comment adopter cette nuance ? Voici nos conseils.

Même si c’était la couleur Pantone de 2018, et qu’elle fait écho à une adolescence où le bon goût n’était pas toujours de mise, l’Ultra-Violet a retrouvé sa place au soleil en ce printemps-été. C’est tant mieux, parce que son audace, son côté punchy et sa polyvalence seront des qualités très appréciées pendant les beaux jours.

Avec ses nuances bleutées, cette couleur s’adapte à toutes les carnations, des plus claires aux plus foncées. Elle se porte à la fois sur la bouche, les pommettes (sous forme de blush) ou encore sur les yeux. Une dernière option évidemment plus créative, puisqu’elle offre à toutes les passionnées de makeup l’occasion de jouer avec les pinceaux, les couleurs et fatalement leur allure.

Le total look ultra-violet, qu’est-ce qu’on en pense ?

L’ultra-violet est une couleur qui va venir instantanément dynamiser votre look. Que vous la portiez sur la bouche, les pommettes ou les yeux, une seule touche suffit pour pouvoir révéler la beauté de ses nuances. Du coup, pas besoin d’en faire trop ! Si vous pouvez évidemment vous la jouer total look, miser sur une seule zone peut également vous permettre d’embrasser la tendance de la manière qui vous convient le mieux. Vous ne savez pas encore comment porter cette couleur vibrante ? Pas de panique, on a de quoi vous inspirer !

Les inspirations Madmoizelle

Notre sélection ultra-violette

