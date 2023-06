Coup de soleil sur la bouche : comment apaiser, réparer, soigner des lèvres brûlées ?

Avec l’été, vous passez peut-être plus de temps dehors au soleil, mais pensez rarement à vous protéger la bouche des rayons UV. Seulement, cela peut vous brûler les lèvres, occasionnant un coup de soleil particulièrement désagréable. Comment apaiser brûlures, sécheresses et tiraillements engendrés par une telle exposition ? Et combien de temps faut-il pour s’en remettre ?

Alors que le soleil s’installe, vous avez peut-être un peu trop profité sans protection adéquate, y compris sur des zones particulièrement fragiles comme la bouche. En effet, on y pense peu, mais les lèvres sont des muqueuses sensibles, qui méritent elles aussi leur protection solaire, surtout si on se met brutalement à passer des heures dehors, parce qu’on profite de terrasses, de festival, de barbecues, ou autres. Surtout que les années de port du masque contre le Covid-19 ont contribué à déshabituer nos bouches à tant d’ensoleillement et agressions extérieures.

Comment et pourquoi peut-on subir un coup de soleil sur les lèvres ?

Face à la chaleur, les vents qui dessèchent, et les rayons UV, la bouche peut vite s’abîmer, voire subir un coup de soleil. Et ce, d’autant plus rapidement que le baume à lèvres peut avoir un effet loupe. Du fait des huiles qu’il contient, ce corps gras peut avoir un effet loupe (pour ne pas dire friture…), intensificateur du rayonnement solaire (c’est pour ça que plein de personnes cherchent à faire accélérer le bronzage de la peau de leur corps en se tartinant de graisse à traire ou d’huile d’olive, par exemple). En croyant protéger ses lèvres, on peut donc leur faire plus de mal que de bien, alors qu’il existe justement des baumes à lèvres dotés de filtres solaires, particulièrement intéressants quand on se met du jour au lendemain à s’exposer des heures.

Mais, si le mal est déjà fait et que vous constatez des tiraillements, des gerçures, des plaques de sécheresses, des coupures, ou des irritations, c’est probablement que vous vous êtes déjà brûlées les lèvres.

Comment apaiser, soulager, soigner des lèvres brûlées par le soleil ou un coup de soleil sur la bouche ?

Pour y remédier, il faudra d’abord et avant tout résister à l’envie de se passer continuellement la langue sur la bouche dans l’espoir d’apaiser les choses par de la salive, car cette dernière provoque justement l’effet inverse.

Suite à une trop forte exposition sans protection, les lèvres peuvent souffrir d’un coup de soleil. Celui-ci peut durer de 3 à 7 jours, remplis de sensations désagréables, mais aussi de petites bulles ou boutons blancs, voire des saignements. C’est pourquoi le deuxième meilleur ingrédient contre un coup de soleil sur la bouche, c’est : beaucoup de patience.

Les 4 étapes clés pour vous remettre d’un coup de soleil sur la bouche

Si vous sentez que vos lèvres vous brûlent après des heures d’exposition solaire, et que vous soupçonnez donc un coup de soleil, vous pouvez commencer par pincer entre elles une compresse d’eau froide pour les soulager. Une fois à l’ombre, vous pouvez également étaler sur votre bouche un gel à base d’aloe vera (ou, à défaut, de l’après-soleil, mais ce genre de soins est rarement formulé pour s’adapter à la sensibilité d’une muqueuse telle que la bouche). Avant le coucher, vous pouvez vous tartiner de baume à lèvres, d’un masque de nuit réparateur pour la peau, ou encore d’une crème cicatrisante et isolante (à précéder de crème hydratante) comme le Bariéderm-Cica Baume Lèvres protecteur d’Uriage ou le Cicalfate Lèvres Baume Réparateur d’Avène. Faute de baume, vous pouvez le remplacer par de l’huile végétale, comme l’huile d’olive de votre cuisine par exemple. Mais le matin, il vaut mieux éviter de nourrir ses lèvres fraîchement brûlées avec de l’huile si vous allez passer du temps exposer au soleil, justement pour éviter de vous rebrûler par-dessus. Mieux vaut mettre du baume isolant et cicatrisant ou de la crème solaire, jusqu’à ce que les douleurs cessent, au bout de quelques jours.

Gel natif d’aloe vera bio — Aroma Zone — 3,60 €.

Baume lèvres protecteur Bariéderm-Cica — Uriage — 8,95 €.

Baume lèvres restaurateur Cicalfate — Avène — 9,95 €.

Stick à lèvres solaire SPF50 — Avène — à partir de 5,76 €.

Coup de soleil sur la bouche, perlèche, ou les deux ?

D’ailleurs, le coup de soleil sur les lèvres peut s’aggraver et s’accompagner d’une perlèche (chéilite angulaire) : une inflammation de la commissure labiale (le pli latéral entre la lèvre supérieure et l’inférieure), d’un côté, voire des deux. Cela a d’autant plus de chance de survenir si vous êtes très fatiguées, malades ou stressées. Car vous devenez alors plus vulnérable à la contamination par le champignon nommé candida albicans ou par un staphylocoque doré.

La perlèche se manifeste par une rougeur au coin de la bouche, une fissure ou une croûte, ce qui peut être source de complexe, en plus de douleurs. En cas de perlèche, vous auriez intérêt à consulter un·e médecin pour bénéficier d’un éventuel traitement médicamenteux (souvent une crème antibiotique ou anti-champignon sur le microbe incriminé).

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.