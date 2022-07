Vous avez pris un coup de soleil ? Voici comment le soigner

Sensations de brûlure, rougeurs, peau qui pèle… Quand on attrape un coup de soleil, on essaie un peu tout ce qui nous passe sous la main pour nous soulager. Mais en réalité, ça se soigne comment ? On fait le point !

Article initialement publié en août 2013.

Vous l’avez sûrement remarqué : il fait chaud, très chaud même. Et si vous avez une terrasse ou que vous habitez simplement près de la mer, il y a fort à parier que vous ayez envie de profiter du soleil. Forcément, il est dans notre devoir de vous dire que la crème solaire est votre meilleure alliée. Malgré tout, on sait qu’un coup de soleil est vite arrivé.

Vous êtes déjà bronzée et/ou vous avez une peau foncée ? Vous aussi vous êtes concernées par ce phénomène alors restez branchées et continuez de scroller.

Qu’est-ce qu’un coup de soleil ?

Un coup de soleil est tout simplement une réaction de la peau face à une exposition prolongée aux rayons du soleil. En gros, c’est quand votre épiderme brûle parce que vous avez malencontreusement oublié votre crème solaire à la maison, que vous avez zappé d’en appliquer toutes les 2 heures en moyenne ou tout simplement que vous avez choisi d’utiliser de la graisse à traire en guise de produit bronzant. Dans tous les cas, on ne vous jette pas la pierre, car ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde.

Mais qui sont les responsables de votre coup de soleil ? Généralement, ce sont les UVB qu’il faut blamer, mais les UVA ne sont pas en reste puisqu’ils pénètrent en profondeur dans la peau. Selon le site d’Ameli, les UVA « endommagent les fibres d’élastine et de collagène du derme et ils provoquent l’activation de radicaux libres dans les cellules profondes de la peau, favorisant l’apparition de certains cancers de la peau ». Rien que ça…

Photo de Tofros.com provenant de Pexels.

Comment reconnaître un coup de soleil ?

Lorsqu’un coup de soleil commence à se pointer, la peau est généralement très rouge (un peu comme une écrevisse) et douloureuse au toucher. La sensation est celle d’une brûlure qui ne se calme pas. Bonne ambiance, hein ! Quand vous touchez la zone brûlée, le coup de soleil devient blanc, puis repasse au rouge immédiatement. Mais ça, c’est si vous êtes au premier stade du game, qui dure en moyenne 3 à 5 jours avant de se résorber…

Le coup de soleil au deuxième degré superficiel se caractérise par l’apparition de cloques (ou phlyctènes) au bout de quelques minutes ou de quelques heures. Ces dernières sont remplies d’un liquide transparent et s’estompent au bout de deux semaines en moyenne, laissant place à la phase de desquamation qui peut faire des taches sur tous les types de peau.

Le coup de soleil au deuxième degré profond détériore les cellules. Il fait également des cloques, mais celles-ci ne sont pas douloureuses. Comme ça on peut se dire que si ça ne fait pas mal, c’est que c’est pas grave. Pourtant, c’est plutôt mauvais signe car ça signifie généralement que les terminaisons nerveuses ont été touchées. Pour s’en remettre, il faut plusieurs semaines à la peau et des cicatrices peuvent également apparaître.

Comment soigner un coup de soleil et le réparer ?

En apaisant

Lorsque le coup de soleil commence à se faire sentir, il peut s’avérer très désagréable. Pour vous soulager, n’hésitez pas à aller prendre une douche fraîche (mais pas trop histoire d’éviter le choc thermique). Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser un brumisateur pour ressentir un peu moins la sensation de chaleur sur vous.

Une fois au sec, pensez à appliquer une pommade apaisante comme la célèbre Biafine qui a la particularité d’hydrater et de réparer l’épiderme en profondeur. Vous pouvez renouveler son application 2 à 4 fois par jour.

En accélérant la régénération

En complément de la Biafine, vous pouvez utiliser des traitements pour cicatriser et réhydrater l’épiderme.

Pour commencer, vous pouvez couper quelques morceaux de concombre et les poser sur la zone concernée pour soulager la sensation de brûlure. Si vous n’y êtes pas allergique, vous avez également la possibilité d’utiliser du gel d’aloé vera (100% issu de la pulpe) pour permettre à la peau de cicatriser. Pour maintenir l’eau dans les tissus cutanés et reconstruire la barrière hydrolipidique de la peau, pensez aux huiles végétales comme l’huile de jojoba ou le beurre de karité ou encore à la Vaseline qui offrent d’excellents résultats et sont occlusives.

En appliquant des après-soleils

Au-delà de prolonger le bronzage, le lait après-soleil sert à reformer le film hydrolipidique qui a été altéré. Cette barrière de protection permet à la peau de ne pas être vulnérable face aux agressions du quotidien. Il sera donc utile d’en appliquer au moins une fois par jour pour que l’épiderme redevienne étanche.

En buvant beaucoup

L’eau représente plus de 60% de la masse corporelle. Mais lorsqu’on s’expose pendant trop longtemps aux rayons du soleil, l’épiderme se déshydrate et a besoin qu’on vienne l’aider à retrouver son équilibre. La meilleure façon de le faire ? Boire, évidemment !

Quand consulter ?

Même si dans la majorité des cas, le coup de soleil réussit à s’appréhender grâce à des traitements que l’on peut se prodiguer soi-même, il faut tout de même rester vigilantes et savoir quand c’est le moment de consulter un médecin.

Tout d’abord, si vous êtes touchées par un coup de soleil au deuxième degré superficiel, sachez que si celui-ci atteint plus de 10% de l’intégralité de votre corps et qu’il a du mal à s’en aller malgré vos efforts, il vaut mieux aller voir un spécialiste.

Pareil si les cloques mesurent plus de trois centimètres et viennent toucher des zones comme les parties intimes, les fesses, les seins, l’intérieur des mains ou des pieds ou quand elles commencent à devenir purulentes ou très rouges.

Enfin, si vous souffrez de maux de tête en continu, de confusions, de nausées ou que vous avez la tête qui tourne… n’attendez pas avant de consulter un médecin !

Et quand ça pèle, on fait quoi ?

Pour commencer, tous les coups de soleil ne pèlent pas — et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle. Malgré tout, c’est un phénomène très fréquent et totalement normal, car cette desquamation est le signe que la peau se débarrasse des couches superficielles qui ont été brûlées pour faire place au renouvellement. Dans ce cas, la pire chose à faire serait d’arracher les petits morceaux de peaux mortes, car ce geste ralentit la régénération de l’épiderme et peut créer des cicatrices. Oui on sait, c’est presque de la torture d’y résister et pourtant, vous nous remercierez !

Autre chose à éviter : se réexposer au soleil ! Fragilisée, la peau a besoin d’un petit temps de repos, car elle a été agressée et sa barrière hydrolipidique ne s’est pas encore totalement reformée. C’est d’ailleurs pour cette raison que quand vous retournez au soleil même après un tout petit coup de soleil la peau a tendance à brûler même lorsqu’elle est protégée avec un SPF 50… Une expérience qui n’est pas des plus agréables.

Pour éviter que votre peau ne pèle de trop, continuez de vous hydrater le plus possible, de boire beaucoup d’eau et n’hésitez pas à appliquer une crème émolliente qui va permettre de maintenir l’eau dans les tissus cutanés.

Maintenant que vous êtes au courant de tout, partez boire ce verre en terrasse et surtout mettez de la crème solaire (même si vous ne vous exposez pas directement ) !

À lire aussi : L’ANSES confirme une relation entre les nitrites présents dans la charcuterie et le cancer

Crédits de l’image de une : photo de John Diez provenant de Pexels.