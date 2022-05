Fenty Skin sort son premier masque visage pour détofixier la peau sans l’assécher

Lasse des masques traditionnels à l’argile trop asséchants, Rihanna lance un soin purifiant et matifiant qui ne laisse pas la peau comme du papier mâché.

Ah les masques à l’argile… S’ils n’avaient pas tendance à aspirer toute vie sur leur passage, on en ferait plus souvent tant ils sont efficaces sur la clarté du teint ! Pour son premier masque visage, Fenty Skin propose une formule à l’argile fouettée impitoyable avec les impuretés mais douce avec la peau.

Cookies N Clean, le masque à l’argile fouettée de Fenty Skin

Formulé sans parfum, ce masque détoxifiant pensé pour tous les types de peau (même les plus sensibles) contient de l’argile et du charbon pour absorber les impuretés et réguler l’excès de sébum, de l’acide salicylique pour désobstruer les pores ainsi que de la rhubarbe et des extraits de gingembre pour apaiser et revitaliser l’épiderme.

Pour profiter de ses bienfaits, il suffit l’appliquer Cookies N Clean en couche uniforme sur tout le visage, de masser rapidement le produit afin de dissoudre les billes de charbon, puis de le laisser poser entre dix et quinze minutes avant de rincer à l’eau claire. Résultat ? Un teint plus net et matifié, les tiraillement en moins.

À noter tout de même : sa formule contient du phénoxyéthanol, un conservateur controversé — bien que le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs a conclu que son utilisation à une concentration de 1% dans les produits cosmétiques est sans danger pour la santé.

Retrouvez le masque détoxifiant à l’argile Cookies N Clean de Fenty Skin, 32€ pour 75 ml

Crédit photo image de Une : © Fenty Skin