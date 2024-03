Voici le meilleur masque hydratant pour la peau, et il ne coûte que 3,90 €

Bien imbibé de sérum regorgeant de principes actifs pour la peau, les masques hydratants en tissu à usage unique ont la côte. Le média 60 millions de consommateurs de mars 2024 en a testé plein pour élire le meilleur. Verdict ?

Vous connaissez les sheet masks dont raffolent tant d’influenceuses beauté sur les réseaux sociaux et d’accro du skincare ? Ces masques en tissu à usage unique se vendent dans de petites pochettes où ils baignent dans du sérum gorgé d’ingrédients plus ou moins efficaces et naturels. Pour séparer le bon grain de l’ivraie, le média 60 millions de consommateurs, dans son numéro de mars 2024, en a testé plusieurs, dont des marques bien connues comme Nivea, Sephora, Garnier, Nocibé, Cattier, ou encore Lavera.

Quel est le meilleur masque en tissu hydratant ?

En supermarché et magasins spécialisés, cet Institut national de la consommation a acheté 13 masques de marques différentes, affichant l’allégation « hydratant » pour en évaluer la composition, la qualité de l’étiquetage, l’impact des ingrédients sur la santé et l’environnement. Il en résulte une très bonne surprise en tête de classement puisqu’il s’agit d’un masque en tissu parmi les moins chers du marché et plus faciles à trouver.

En numéro 1, on trouve donc un sheet mask de la marque Nivea, le Naturally Good Hydratant et rafraîchissant, dont le prix de vente conseiller est de 3,90 €. Un petit tarif, surtout si on le compare au numéro 2 (le Aqua glow flash mask de la marque Biotherm), et au numéro 3 (le Hyaluronic masque de la marque Eneomey). Le masque Nivea obtient la note A sur les critères « Appréciation santé » et « Appréciation environnement »

En 6e place figure le moins cher des 13 masques hydratant en tissu testés par 60 millions de consommateurs : le SkinActive Hydra Bombe de la marque Garnier, au prix de vente conseiller de 3,25 € et qui affiche lui aussi de très bonnes notes sur tous les critères évalués. C’est toujours bon à savoir si jamais vous souhaitiez vous acheter un produit de ce type bientôt, pour avoir la peau bien hydratée !

