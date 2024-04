Au fait, ça coûte combien d’avoir un chat en 2024 ?(Spoiler cher)

Selon un sondage publié par Rover, les dépenses liées aux chats et plus largement aux animaux de compagnie demeurent très élevées en France. Certains propriétaires seraient même prêts à renoncer à de nombreux loisirs pour leur convenir un bon confort de vie.

Les Français seraient bien dépensier pour leur animal de compagnie, en particulier pour leur chat, en témoigne une étude effectuée Rover, premier réseau mondial de pet-sitters, jeudi 4 avril. Et pour cause, les dépenses liées aux félins s’élèvent à plusieurs centaines d’euros par an : 657 euros pour les bleus russes, 628 euros pour les maine coons et 625 euros pour les ragdolls. Par ailleurs, les trois races les plus onéreuses sont les sibériens, qui coûtent en moyenne 65 euros par mois, les british shorthairs, qui coutent 64 € par mois, et les bleus russes, qui coûtent environ 59 € par mois.

Un Français sur trois a réduit ses dépenses pour assurer un bon quotidien à son animal de compagnie

Mais ce n’est pas tout. L’enquête a aussi analysé l’impact de l’inflation sur le quotidien des animaux de compagnie. Et plus d’un Français sur trois (soit 34%) a réduit ses dépenses personnelles en 2023 pour être certain d’assurer à son animal de bonnes conditions de vie. Ils sont également un sur trois (soit 32%) a affirmer qu’ils renonceraient à presque tout pour que leur animal de compagnie reste dans leur famille.

Et pour cause, de manière plus spécifique, 17% des personnes interrogées sont prêtes à se passer d’Internet pendant 1 an, 12% à abandonner leur vie sociale – y compris leur couple – pendant six mois, tandis que 5% ont retardé la naissance d’un enfant, ou décidé de ne pas en avoir pour plutôt adopter un animal. Autre chiffre fort : près d’un Français sur deux préfère se passer de sorties au restaurant que de son animal de compagnie.

Et pour maintenir leur animal de compagnie en bonne santé, les Français sont prêts à dépenser en moyenne 528 euros pour augmenter d’une année l’espérance de vie de leur animal.

