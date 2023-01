En 2023, l’inflation va semer la zizanie au sein des couples

La hausse des prix ne mine pas seulement notre budget… Elle pourrit aussi nos relations de couples. En 2023, l’inflation pourrait même être la première cause directe et indirecte de rupture amoureuse.

Le contenu de notre frigidaire n’est pas le seul concerné par l’inflation. Une étude menée par l’association caritative anglaise Relate a révélé que cette hausse du coût de la vie avait aussi des conséquentes négatives sur les couples et qu’elle pourrait provoquer de nombreuses ruptures dans les mois qui viennent.

Quand l’inflation sépare les amoureux

On savait déjà que 50 % des jeunes parents pensaient à rompre avec le coparent après une naissance. Mauvaise nouvelle pour les couples, la parentalité n’est pas la seule à provoquer des conflits entre les amoureux. L’association anglaise Relate, spécialisée dans les relations amoureuses, a interrogé 2033 adultes en couple.

Parmi les personnes interrogées, 25 % des hommes et 14 % des femmes avaient déjà songé à la rupture au cours de l’année passée. Et pour 35 % d’entre eux, l’inflation était à l’origine de cette remise en question.

L’association constate effectivement que l’argent est souvent source de tension au sein des couples qui la consultent. Notamment quand les revenus du ménage ne permettent pas de faire face à la hausse des prix. Relate observe également que de plus en plus de conjoints emménagent ensemble dans le simple but de réaliser des économies, au risque de voir cette cohabitation précipitée se solder par un échec.

Les couples parentaux, fragilisés par l’inflation

Les couples avec enfants seraient particulièrement fragilisés par l’inflation. L’augmentation du coût de la vie incite les parents à limiter leurs dépenses, d’autant plus que le prix des loisirs augmente. Baby-sitter, restaurant, cinéma, week-end à deux sont autant de luxes qu’ils ne peuvent plus toujours se permettre.

Or, ce sont ces moments à deux qui permettent généralement aux coparents d’entretenir leur complicité. L’association insiste donc sur l’importance d’aménager du temps ensemble, quitte à troquer les activités coûteuses contre une promenade en extérieur ou une soirée cinéma à domicile.

Au-delà de la déconnexion amoureuse, l’inflation peut engendrer un stress d’autant plus grand qu’il menace aussi le bien-être des plus jeunes. Ce stress entraine des disputes et des tensions qui peuvent à terme mener à des séparations compliquées par le manque de moyens.

Mais allez, bonne année 2023 quand même à tous les amoureux, hein !

À lire aussi : J’ai ouvert mon couple, et je l’ai très mal vécu

Crédit photo image de une : Isai Hernandez