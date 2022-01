Sans surprise, le top 10 des positions sexuelles préférées des couples est…

Le Kamasutra, la bible du cul, renferme pas moins de 64 positions. Ce sont donc 64 possibilités pour faire varier ses parties de jambes en l’air. Pourtant, selon une récente étude, les couples ne semblent pas très aventureux… Ou alors ils et elles savent ce qui fonctionne le mieux !

Enfin, les vraies questions. La plateforme de consultation en ligne Zava a demandé à 2000 personnes d’Europe et des États-Unis de se confier sur leurs positions sexuelles préférées, leurs fantasmes inavoués ou encore qui était à l’origine de nouveauté dans le couple.

Résultats ? Pas de grosses folies, mais un panel de positions qui semblent satisfaire la plupart des répondants et répondantes de l’enquête. Et c’est bien ce qui compte.

Selon l’étude, 35% des personnes préfèrent la levrette, 22,5 % le missionnaire et 19,4 % l’andromaque

Des acrobaties plutôt sages

L’étreinte du panda, la brouette thaïlandaise, le petit pont… le Kamasutra propose 64 positions sexuelles toutes les plus improbables que les autres pour changer des sempiternels missionnaires et levrettes, souvent présentées comme des positions si classiques qu’elles en deviendraient ennuyeuses.

Tiens, c’est marrant, elles font pourtant partie du top 3 des acrobaties sexuelles favorites des personnes interrogées par la plateforme.

Les positions sexuelles classiques sont plébiscitées

Selon l’étude, 35% des personnes préfèrent la levrette (surtout en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en Roumanie), 22,5 % le missionnaire et 19,4 % l’andromaque (lorsque l’un des partenaire se trouve à califourchon sur l’autre). Suivent, de loin, les jambes en l’air (whatever that means), le 69, les cuillères, l’andromaque inversé, la fellation, l’anal et l’équerre. On est loin des acrobaties rocambolesques aux noms à rallonge !

Même du côté des positions qu’ils et elles aimeraient essayer, ça reste assez sage : les hommes voudraient tenter le 69 debout, l’anal (pas sur eux, je parie) et l’équerre et les femmes lorgnent sur l’équerre, la charrette et le 69 debout.

Ça, c’est pour les couples hétérosexuels. Et pour les personnes LGBTQIA+ ?

« Peu importe le genre et la préférence sexuelle, la levrette rafle encore une fois la première place. Et le sexe anal apparaît dans le top 5 chez les bisexuels et homosexuels. Le 69 quant à lui ne figure que dans les favoris des pratiques chez les homosexuel(le)s »

Et quand on demande aux répondants et répondantes où ils et elles ont eu vent des différentes positions sexuelles, plus de la moitié des hommes semblent s’inspirer du porno alors que les femmes affirment avoir appris de leur partenaire.

Et les fantasmes sexuels ?

Et du côté des positions qu’ils et elles rêvent de tester sous la couette ?

« Il est surprenant de constater que si l’équerre est à la 10e place des positions préférées, nombreux sont ceux qui aimeraient l’essayer puisqu’elle arrive en première position de ce classement tous pays confondus, suivi du 69 pratiqué debout. Pour les Français en particulier, c’est le 69 debout qui vient en première position. »

L’étude révèle qu’il existerait « peu de différence entre ce que les hommes et femmes souhaiteraient tenter », mais que les femmes ne citent pas la pénétration anale contrairement aux hommes. Pas étonnant, quand on sait que la sodomie, mal pratiquée, peut être très douloureuse, et qu’au sein du couple hétérosexuel, c’est souvent la femme qui prend.

Quand on les interroge, 75% des hommes prétendent que se sont eux qui sont à l’initiative de nouvelles positions contre 59% des femmes.

Qu’est-ce qui peut donc freiner les 25% d’hommes et les 41% de femmes qui n’osent pas sauter le pas ? D’après Zava, 38% des hommes se disent inquiets de faire mal à leur partenaire alors que les femmes sont 23% à craindre d’avoir mal, 31% ne pas être assez souples et 21% d’être trop lourdes !

Tiens, tiens, les injonctions faites aux femmes se seraient-elles glissées dans le lit ? Shocker.

Crédits photos : Zava et cottonbro