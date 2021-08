Il fait moche, alors dévorons ces séries-doudou en attendant le soleil

La saison estivale est le meilleur moment pour se replonger dans nos séries préférées : les recommencer au milieu, les arrêter quand on veut… avec elles, tout est possible pour s’adapter à notre emploi du temps estival !

C’est le milieu de l’été, on commencerait presque à s’ennuyer… C’est le moment idéal pour regarder une série et passer le temps non ? Mais freinées par la flemme (on peut blâmer la chaleur quand elle est là, ou la vie, ou le chat ce que vous voulez) qui monte à l’idée de commencer une nouvelle série, on va plutôt se tourner vers celles que l’on connaît déjà par cœur, si vous voulez bien.

Quelques notes du générique, deux ou trois plans des décors et voilà, on se sent comme à la maison. Attention simplement à choisir la bonne série en fonction de votre humeur !

Ambiance summer entre potes

Vous avez comme une forte envie de vous baigner, mais la mer n’est pas à portée de main ? Pas de souci, Newport Beach pourra assouvir vos envies de plage et de surf !

C’est le moment de redécouvrir l’histoire de Ryan, un ado de la banlieue de Los Angeles qui va être accueilli par la famille Cohen, vivant dans les (très) beaux quartiers de Newport Beach. Avec son nouveau meilleur ami Seth Cohen (auquel les « geeks » peuvent dire merci car il a savamment aidé à les rendre cool), ils vont affronter le monde intraitable des riches soirées de gala et des dramas sur la plage…

Le quatuor qu’ils forment avec leurs deux âmes soeurs Marissa et Summer vous rappellera à quel point vos années lycée étaient finalement plutôt paisibles. Ou alors, on n’a vraiment pas eu les mêmes, vous et moi !

L’été, ça peut être super cool, sans aucun doute. Mais quand tous les potes sont partis, que ce soit en Bretagne chez papy-mamie ou en Grèce pour un voyage romantique… le temps peut paraître un peu long.

Heureusement, il y a une bande d’amis qui est toujours là pour nous !

Avec Friends, on peut décider de commencer à la saison 1 ou se la jouer en mode aléatoire : c’est toujours un plaisir de retrouver Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross. Impossible de résister à tous ces moments cultes — « PIVOT ! » — qui continuent à nous faire rire même quand on les a déjà vus une dizaine de fois.

Les séries doudou pour l’été du Covid (vol. 2)

Votre pass sanitaire vous sert davantage à aller au cinéma qu’à vous trémousser sur les pistes de danse des boîtes de nuit ? Il y a des chances que Dawson fasse partie de ces séries auxquelles vous ne pouvez pas résister !

Même si le cinéphile du groupe cumule les défauts, on ne peut pas s’empêcher de s’attendrir devant le triangle amoureux formé par Dawson, Joey et Pacey. Et on n’oublie pas que derrière ses airs plutôt conservateurs, Dawson est la première série à avoir montré un vrai baiser entre deux garçons amoureux.

Avant de découvrir comment Grey’s Anatomy, la série hospitalière par excellence, traite la question de la pandémie dans sa 17e saison, pourquoi ne pas faire un petit bond dans le temps et se replonger aux débuts des aventures de Meredith à l’hôpital de Seattle Grace ?

Ce qui est bien avec les séries qu’on a déjà vues et revues, c’est qu’on peut choisir de regarder uniquement nos saisons préférées. Ce sera la 2 puis peut-être la 5 pour moi, et vous ?

On se prépare pour la rentrée ?

Tic tac, tic tac… chaque jour nous rapproche un peu plus de la rentrée. On se voit déjà, le 6 septembre, sur les marches du Met dans notre plus bel uniforme… Comment ça, la vie c’est pas Gossip Girl ?!

Bon, aujourd’hui, il est compréhensible de grincer des dents devant plein d’aspects de cette série (rien que le personnage de Chuck est un problème à lui tout seul). Mais les outfits de Serena et Blair qui valent plus cher que notre loyer continuent de faire rêver, on n’y peut rien !

Si pour vous la rentrée est plutôt synonyme de sac à dos rempli de bouquins, si cette année c’est VOTRE année — que ce soit pour un job, pour le bac, pour les partiels… alors peut-être que c’est plutôt le moment de vous replonger dans Gilmore Girls.

Eh oui, il y a de quoi prendre des leçons de détermination et d’exemplarité en observant Rory au lycée ! Quand, en plus, on voit que ça ne l’empêche pas de vivre des histoires d’amour impossibles à suivre (Team Jess par ici, mais y a-t-il vraiment besoin d’avoir un débat ?), on se dit que c’est possible d’avoir une vie sociale en plus d’une vie scolaire très sérieuse. On essaiera cette année, promis…

Après tous ces beaux marathons, nous voilà parées pour attaquer les nouveautés qui arriveront à la rentrée. Même si elles ont peu de chance de détrôner nos séries-doudou préférées !