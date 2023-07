Netflix en juillet 2023 : les sorties films et séries

L’été est là ! Si vous n’avez pas prévu de partir tout de suite, quoi de mieux que des sessions Netflix à l’ombre et au frais ? Parmi la cinquantaine de contenus qui rejoignent le catalogue de la plateforme en juillet, voici notre sélection de ceux qui méritent votre attention.

Si vous faites partie des bienheureuses et bienheureux qui ne perdront pas leur accès à Netflix parce qu’ils ne vivent pas sous le même toi que leur meilleure amie, leur pote de pote ou leur ex, on a une bonne nouvelle : le catalogue du mois de juillet est arrivé !

Quels sont les films, séries, émissions, documentaires et autres animés que vous allez adorer binge-watcher ces prochaines semaines ?

Netflix // Source : Netflix

La trilogie Matrix – le 1er juillet

Comment a-t-on pu vivre sans Matrix sur Netflix ? Il était grand temps de réparer cette situation inadmissible.

Cette saga monumentale des sœurs Washowski débarque sur Netflix : l’occasion de voir ou de revoir des films toujours aussi passionnants et saisissants pour leur avant-gardisme, leur profondeur philosophique et politique. Même si vous n’êtes pas fan de science-fiction : Matrix est un film exceptionnel qui abolit tous les préjugés qu’on peut avoir sur un genre.

Rendez-vous le 1er juillet pour découvrir Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolution, avec Keanu Reeves.

À ne rater sous aucun prétexte.

Trinity Matrix

Cash – le 6 juillet

Notez-bien ce nom si vous ne le connaissez pas encore : Raphaël Quenard. Vous l’avez probablement déjà croisé dans Mandibules ou Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, dans Coupez ! de Michel Hazanavicius ou encore dans Chien de la casse, où il tient un rôle principal pour la première fois. Acteur au talent et à l’humour rares, Raphaël Quenard débarque sur Netflix le 6 juillet aux côtés de la non moins talentueuse Agathe Rousselle, qui avait ébloui le monde entier avec Titane, film récompensé par la Palme d’Or à Cannes en 2021.

Direction Chartres, où les Breuil sont à la tête d’un important groupe de parfums et règnent sur la ville de père en fils. Daniel Sauveur ne supporte plus la richesse insolente des Breuil et vit de petites combines. Quand le projet qu’il a monté avec son copain d’enfance est sabordé par le groupe, il n’a plus qu’une idée en tête : se venger. Il se débrouille alors pour être embauché dans l’usine familiale et convainc ses collègues de dérober une partie du stock. Avec toujours le même objectif : faire tomber la plus puissante dynastie de la ville…

Bird Box Barcelona – le 14 juillet

Après le succès phénoménal de Bird Box – le film est troisième dans le top 10 des films les plus vus sur Netflix depuis sa création ! – ce n’était qu’une question de temps avant que les producteurs de la plateforme ne lui concoctent une suite.

bird box 2018

Plus précisément, Bird Box Barcelona sera un spin-off du film de 2018 et reprendra son mélange de genre entre suspens et horreur. En revanche, le lieu de l’action et les personnages seront complètement renouvellés. L’acteur Mario Casas succèdera à Sandra Bullock dans le rôle principal, puisque ce nouvel opus aura lieu en Espagne. Située dans la ville de la Sagrada Familia, le film suit Sebastian. L’homme tente de survivre alors qu’une force mystérieuse a décimé la population mondiale. Le personnage tente de former des alliances avec d’autres survivants… mais une menace inattendue et encore plus sinistre s’avance.

À moins qu’elle nous emmène sur une fausse piste, la bande-annonce révèle beaucoup d’éléments de l’intrigue. Le mieux est peut-être de ne pas la regarder jusqu’au bout si vous ne voulez pas perdre une miette de suspens.

The Witcher : saison 3 volume 2 – le 27 juillet

Henry Cavill reprend du service sur Netflix et fait ses adieux à son personnage Geralt de Riv, dans cette ultime saison de The Witcher. Les fans de cette série fantasy culte retrouveront le sorceleur Geralt de Riv, la sorcière Yennefer et la princesse Ciri, obligés d’unir leurs forces afin de protéger leurs proches d’un grand danger. Pour découvrir les trois derniers épisodes, rendez-vous le 27 juillet.

Toutes les nouveautés Netflix de juillet 2023

1 er juillet : Boruto : Naruto Next Generations (Épisodes 159 à 205) La trilogie Matrix, avec Keanu Reeves

3 juin : Dans l’inconnu

5 juillet : My Happy Marriage WHAM!

6 juillet : Cash La Défense Lincoln (Saison 2 partie 1) Les Bad Guys

7 juillet : Gangsters par Alliance S.O.S. ma maison va craquer !

8 juillet : Tout simplement noir Scooby !

10 juillet : Deux moi

12 juillet : Quarterback Valkyrie Apocalypse II (Saison 2, épisodes 11 à 15)

13 juillet : Sonic Prime (Saison 2) Famille en flammes La loi de la plus forte

14 juillet : Séduction Haute Tension (Saison 5) Bird Box Barcelona Chef cinq étoiles

19 juillet : Au plus profond expert en sécurité

20 juillet : Sweet Magnolias (Saison 3)

21 juillet : Ils ont cloné Tyrone

26 juillet : Baki Hanma (Saison 2)

27 juillet : The Witcher (Saison 3, volume 2) Paradise Downtown Abbey 2 : Une nouvelle ère

28 juillet : Le tailleur (Saison 2) Le parcours des gourous Deserter Pursuit (Saison 2)

31 juillet : Bastard!! Heavy Metal, Dark Fantasy (Saison 2)



Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.