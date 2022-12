Quentin Dupieux est au sommet de son art avec Fumer fait tousser

Vous avez une envie de cinéma mais ne savez pas quoi choisir parmi les sorties en salles ? Dans Premier Rang, Maya Boukella, journaliste pop culture chez Madmoizelle, vous recommande un film à l’affiche. Cette semaine, la salle entière était hilare devant Fumer fait tousser.

Faut-il aller voir le nouveau film de Quentin Dupieux ? OUI.

Parce que oui, Quentin Dupieux sort un nouveau film – comme il y a un mois, comme dans un mois (j’exagère un peu, mais pas tant que ça puisqu’Incroyable mais vrai était à l’affiche il y a à peine six mois et que DAAAAAALI ! est déjà en préparation).

La quantité se fait-elle au dépend de la qualité chez Mr. Oizo ? Non ! Dupieux confirme son statut de génie ovniesque du cinéma français puisqu’il échappe complètement à ce théorème : Fumer fait tousser est génial.

Voilà pourquoi, garantie sans spoilers !

Fumer fait tousser, de quoi ça parle ?

Fumer fait tousser ne dure qu’1h20. Pourtant, il s’en passe des choses.

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers, qu’on appelle les « TABAC FORCE », reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader.

Les compères, plus habitués à l’action qu’à la détente apprendront tout de même à passer du bon temps ensemble et découvriront les joies de se raconter toute sorte d’histoires. Des histoires drôles, effrayantes, écologiques… Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

Quentin Dupieux a les idées les plus marrantes du monde…

Des idées géniales, Quentin Dupieux en a. Qui peut encore en douter après découvert les pulsions meurtrières de Rubber ? « Le style de malade » de Jean Dujardin dans le Daim ? L’énorme chose volante qui se cache dans le coffre des compères du Palmashow dans Mandibules ?

Le problème, c’est que cette immense qualité du réalisateur est aussi ce qui lui fait parfois défaut. Si ses films son remplis de concepts incroyablement absurdes et drôles, Quentin Dupieux a parfois du mal à aller au bout de ses idées, et à tenir ces dernières sur la longueur.

Les qualités de Mandibules étaient nombreuses, mais on était forcément un peu déçu que cette mouche extraordinaire ne fasse finalement pas grand chose de son pouvoir. Pareillement : à force de cultiver le mystère sur plus d’une heure, le plot twist final d’Incroyable mais vrai tombait un peu à plat. Parfois, on a l’impression que Mr. Oizo a de super idées, mais un peu la flemme de les tenir sur 1 heure 30.

© Chi-fou mi productions

… et il trouve la forme parfaite pour les mettre en valeur dans Fumer fait tousser !

Si Dupieux est véritablement au sommet de son art dans Fumer fait tousser, c’est qu’il ne tombe pas dans cet écueil, sans pour autant renoncer à toutes ses idées.

C’est même tout l’inverse : ce nouveau métrage rentrerait certainement dans le top 3 de ses films les plus inventifs ! En sortant de la séance, on a l’impression d’avoir vu 10 films différents tant il y a de rebondissements, de concepts et de délires que personne d’autres à part Mr. Oizo ne peut imaginer et surtout, mettre en scène de la façon la plus drôle possible avec des acteurs géniaux.

Car oui, parlons des acteurs.

Fumer fait tousser compte au bas mot DOUZE STARS. Pour n’en citer qu’une poignée qui vous donne envie de découvrir le film : Oulaya Amamra. Vincent Lacoste. Gilles Lellouche. Adèle Exarchopoulos. Le Palmashow. Alain Chabat. Jérôme Niel. On continue ?

Outre ses bonnes idées, une autre grande qualité du réalisateur est sa capacité à fédérer ce groupe d’acteurs géniaux et qui n’ont a priori rien à voir entre eux. On aurait pu s’attendre à ce que certains fassent de l’ombre à d’autres, que certains soient relégués au second plan, ou encore, que certains soient trop éloignés de leur registre habituel pour convaincre… Mais il n’en est absolument rien.

Chaque personnage se démarque tout en participant à la cohérence de l’ensemble, chacun a son trait de personnalité – souvent, attachant, hyper chelou et hilarant. Dupieux a ce don extraordinaire de faire ressortir ce qu’il y a de plus drôle en chacun. Et franchement, une colonie de vacances avec cette ribambelle de stars qu’on a plutôt l’habitude de voir dans des drames et autres films français tristounets, c’est une raison suffisante pour aller au ciné.

Allez voir Fumer fait tousser, vous nous en direz des nouvelles !

© Chi-fou mi productions

Crédit de l’image à la Une : © Chi-fou mi productions