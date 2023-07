Si vous portez ce prénom, vous pourrez voir Yannick de Quentin Dupieux gratuitement !

Raphaël Quenard, qui joue le personnage principal du nouveau film de Quentin Dupieux, a annoncé que la place de cinéma sera offerte à toutes les personnes présentant une carte d’identité au nom de Yannick. Rendez-vous en salles le 2 août !

On n’est jamais au bout de nos surprises avec Quentin Dupieux.

Après avoir annoncé la sortie dès le 2 août prochain de Yannick, un film tourné dans le plus grand secret avant Daaaaaali !, le réalisateur a conçu une règle bien particulière. Lors de sa première semaine en salles, la place de cinéma sera gratuite pour toute personne prénommée…Yannick.

Une annonce de Raphaël Quenard

Qui de mieux que Raphaël Quenard, acteur parmi les plus drôles de sa génération, pour annoncer cette nouvelle. Déjà à l’affiche de Mandibules et de Fumer fait tousser, l’acteur sera le personnage principal du nouveau film de Mr.Oizo. Dans la bande-annonce de Yannick, on le découvre dans la peau d’un spectateur qui interrompt une représentation de la pièce de théâtre Le Cocu, parce qu’elle n’est pas à son goût.

Yannick

Alors qu’il était invité sur le plateau de C à vous sur France 5 le 29 juin dernier, Raphaël Quenard a annoncé que les séances seront offertes aux personnes prénommées Yannick :

« J’ai une annonce à faire à ce titre-là. C’est que le film… L’entrée pour les séances de ce film seront gratuites pour toutes les personnes en capacité de présenter une carte d’identité au nom de Yannick ».

Le verbe "yannicker" fait son entrée dans le dictionnaire officiel ! 🙈



Raphaël Quenard dans #CàVous pic.twitter.com/8IcoiuxtY3 — C à vous (@cavousf5) June 29, 2023

Dans la foulée, Raphaël Quenard avait une autre annonce à faire : l’acteur a affirmé que le verbe « yannicker », qui désigne le fait « d’interrompre de manière scandaleuse un événement public », a fait son entrée dans le dictionnaire officiel, avec l’accord de l’Académie française… Si la nouvelle concernant la gratuité de la place pour les Yannick est bien réelle – les personnes concernées doivent simplement s’inscrire sur ce lien, on a plus de mal à croire à cette seconde information…

