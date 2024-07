Le parc Astérix vous offre une entrée gratuite… si vous portez ce prénom

Pour célébrer la saison estivale, le parc Astérix propose des places gratuites aux porteurs de certains prénoms.

Alerte bon plan ! Pour célébrer ses 35 ans, le parc Astérix offre une journée gratuite jusqu’au 31 août 2024 à toute personne se prénommant Romain, Romaine, Roman ou Romane. L’occasion de profiter des nouvelles attractions en faisant quelques économies. Bon à savoir : cette offre s’applique également si Romain, Romane, Roman ou Romaine est votre 2ème ou votre 3ème prénom.

Autre surprise : Le Parc offre -10% aux personnes qui vous accompagnent, sur le plein tarif (Adulte 62€ / Enfant 54€), jusqu’à 3 accompagnants. Les places peuvent être prises uniquement aux caisses du Parc Astérix. L’offre est valable une seule fois par jour par une même personne, mais peut être renouvelée plusieurs fois sur la même période. Elle ne s’applique pas aux personnes dont le nom de famille est Romain Romaine, Roman ou Romane

Un max de surprises pour les 35 ans du Parc Asterix

Le Parc Astérix a accueilli 2,8 millions de visiteurs en 2023 pour la saison 2023. Un record qui le place au 2ᵉ rang des parcs d’attractions les plus visités en France, après Disneyland Paris. Le parc propose de nombreuses attractions à sensation, dont l’incontournable Toutatis ouverte en 2023, et des expériences immersives avec les héros de la bande dessinée, ainsi que des spectacles musicaux et un nouveau défilé gaulois.