La façon dont vous portez vos chaussettes trahit votre âge, vraiment ?

Il y a de nombreux sujets de discorde entre les différentes générations dont un qui émerge ces derniers jours sur les réseaux sociaux : la hauteur des chaussettes.

On ne parle pas assez de ces grands débats de société à l’image du type de chaussettes que l’on choisit de porter. Vous ne vous en doutiez pas, mais la hauteur de celles-ci donnerait une indication sur notre âge. Sur les réseaux sociaux et notamment sur Tiktok, la guerre des chaussettes est intergénérationnelle. Ces derniers temps, on peut y voir de nombreuses vidéos expliquant que les Millennials et la génération Z ont chacune leur forme de prédilection.

Pour rappel, les Millennials sont nés entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. Il s’agit donc de jeunes de 25 ans et de personnes, comme moi, âgées de 41 ans ou plus. Quand à la fameuse gen Z, elle concerne les personnes nées entre 1997 et 2010.

Basses ou hautes, ce que vos chaussettes disent de votre âge

Selon Tiktok, les Millennials sont adeptes des chaussettes courtes, celles qui s’arrêtent en dessous de la malléole et qui dépassent à peine des baskets. Cette génération a grandi avec les chevilles à l’air qu’il pleuve ou qu’il vente. Et si par mégarde, nous n’avions en notre possession qu’une paire montante alors nous l’enfilions, mais en s’appliquant à la baisser au maximum, quitte à la replier sous le pied (voir vidéo ci-dessous). L’objectif ? Qu’on la voit le moins possible.

La gen Z ne voit pas la vie de cette manière. Les jeunes portent aujourd’hui des chaussettes hautes, comme si elles étaient un accessoire à part entière, un élément qui compose le look. Mais le combat ne s’arrête pas à la hauteur de cheville. C’est aussi le choix de la chaussette qui fait débat entre les deux générations. La génération Z préfère celles destinées au sport, très épaisses, toutes blanches, avec éventuellement un logo ou deux bandes sur le côté, tandis que les plus âgés opte pour des modèle plus fins et discrets.

