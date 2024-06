Pour changer de Vinted, voici 3 plateformes de seconde main fiables et tendance

Forcément, si tout le monde va sur Vinted, il devient plus difficile d’y trouver des pépites car elles s’y revendent trop vite. Mais sur d’autres plateformes de seconde main, on peut trouver des trésors de marques populaires comme Sézane, ba&sh, Maje ou Sandro. En voici trois méconnues en France, et qui valent pourtant le détour.

Vous ne trouvez plus rien sur Vinted ? Normal, le site de seconde main est devenue tellement populaire qu’il devient difficile de trouver de véritables pépites. Si de plus en plus de marques proposent désormais leur propre plateforme de seconde main, il existe aussi d’autre sites multi-marques d’occasion qui valent le coup.

Depop pour racheter et revendre de la mode jeune et pointue entre particuliers

En 2021, la marketplace d’artisanat Etsy a racheté pour 1,63 milliard de dollars le site britannique Depop fondé en 2005, dont 90% des personnes utilisatrices ont moins de 26 ans. Forcément, avec une clientèle aussi jeune, on trouve surtout des vêtements qui plaisent à cette tranche d’âge, ce qui est bon à savoir. C’est la plateforme où chercher des pièces Y2K de marques plutôt internationales.

Omaj, le dépôt-vente en ligne qui évite la fast fashion

Lancée en juin 2021, la start-up française Omaj aide ces utilisatrices à vendre à leur place (photos, mises en ligne, envois) les vêtements dont elles ne veulent plus. Mais pas n’importe lesquelles puisqu’elle exclut les pièces à moins de 15 € (ce qui serait gage de mauvaise qualité) et toute une longue liste noire de marques jugées tenir de la fast fashion. On apprécie d’y trouver des marques plutôt clean, des pièces au moins en en bon état puisque la plateforme se porte garante, les stocke et les envoie, et de pouvoir y faire son shopping de façon fluide et harmonieuse, puisque tous les visuels sont homogène.

Paradigme pour les fans de marques françaises haut de gamme

Fondée en 2021, Paradigme donne aux gens l’expérience du neuf pour leur shopping de seconde main. Cela passe par une expérience d’achat aussi qualitative que possible, grâce à l’uniformisation des visuels, une indication claire du prix boutique versus celui en seconde main, les facilités de remboursement. On a aussi la garantie que les vêtements soient conformes à leur description puisqu’ils transitent tous par la plateforme. Et on a peu de chance de s’y perdre puisqu’elle se concentre volontairement sur des marques françaises haut de gamme / premium / luxe accessible comme Sézane, ba&sh, Maje ou Sandro.

