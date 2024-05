En tant qu’invitée à un mariage, un PACS, un baptême, une Bat Mitzvah, une Bar-mitsvah ou encore une communion, vous cherchez une jolie robe quali et à petit prix que vous n’allez sûrement porter qu’une poignée de fois. Alors autant se tourner vers la seconde main. Mais sur quel site et vers quelles marques se tourner ?

Souvent portées à 1 ou 2 événements avant d’être remisées au placard par leurs propriétaires, les jolies robes de cérémonie vendues sur les sites de seconde main sont généralement en très bon état et valent donc le détour. Mais sur quels sites les trouver et quelles marques chercher en priorité ? Où trouver de belles robes de cérémonie en seconde main, jolies et pas cher, pour un mariage, un PACS, une cérémonie laïque, un baptême, une communion, une Bat Mitzvah, une Bar-mitsvah ? Florilège de marques à connaître, des bons sites en fonction de ce qu’on cherche, et de comment bien trier et filtrer.

Sur quels sites de seconde main trouver de jolies robes de cérémonie pas cher ?

Le plus fourni : Vinted

On ne saurait que trop vous conseiller le plus populaire, Vinted pour trouver une belle tenue de cérémonie. Avec plus de 80 millions de membres répartis sur 19 marchés en Europe et en Amérique du Nord, on y trouve le bon grain et l’ivraie, dont beaucoup d’options de jolies robes de cérémonie pas cher.

Le plus haut de gamme : Vestiaire Collective

Sur Vestiaire Collective, on trouve aussi des pépites niveau tenues pour un grand événement comme un PACS, un mariage, une cérémonie laïque, un baptême, une Bat Mitzvah, une Bar-mitsvah ou encore une communion. Avec près de 25 millions d’utilisateurs, c’est une plateforme à privilégier si vous cherchez plutôt des marques haut de gamme, premium, ou luxe, mais à tarif accessible, voire petit prix. Car elle dispose d’un service d’authentification fiable.

Le plus resserré : Paradigme

Moins connu mais regorgeant que de belles trouvailles concentrées sur des marques haut de gamme comme Sézane, ba&sh, Maje ou Sandro, compte Paradigme, une nouvelle plateforme française de seconde main.

Quelles marques privilégier pour une tenue de cérémonie qui change et pas cher ?

Si vous vous demandez comment trouver une jolie tenue de seconde main pour un grand événement, vous pouvez regarder sur les sites des marques directement car ils disposent souvent d’une collection dédiée. Elle s’appelle généralement « Cérémonie », d’ailleurs, car la vie est bien faite, parfois. Cela peut vous donner des inspirations, et vous pouvez d’ailleurs chercher ensuite le nom des modèles qui vous plaisent dans les sites de secondes de main comme Vinted, Vestiaire Collective ou Paradigme.

Autrement, pour éviter de vous sentir submerger par les options possibles sur les sites de seconde main, mieux vaut jouer des filtres. Renseignez votre budget max, votre taille, vos couleurs préférées, et cela vous servira de premier tri. Ensuite, vous pouvez affiner votre sélection en faisant marque par marque.

Les marques les plus connues pour de belles tenues de cérémonie

Parmi celles qui vous généralement de jolies robes de cérémonie, citons les plus connues :

American Vintage

ba&sh

Claudie Pierlot

Comptoir des Cotonniers

COS

Des petits hauts

Maje

Sandro

Sessùn

Sézane

Soeur

Tara Jarmon

The Kooples

Vanessa Bruno

Les marques moins connues qui font de belles robes de cérémonie

Moins connues mais qui valent quand même le coup d’œil, ce sont les marques qui ne font presque que ça :

House of CB

Lady Pipa

Rinascimento

Ganni

BCBG Max Azria

Les marques les plus éthiques pour une tenue de cérémonie

Enfin, signalons aussi des marques particulièrement éthiques à traquer en seconde main. Certes, vous en trouverez moins, puisqu’elles ne produisent pas en masse, mais ça vaut le coup de chercher :

Kings of Indigo

Thinking Mu

Armedangels

Mainio

Jan’n June

