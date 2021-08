Détournées de leur fonction première, les robes de sport deviennent tendance pour le quotidien

Porter une robe pour faire de l’exercice physique ressemble à un concept archaïque. Mais détourner ces vêtements en matière technique confortable, sculptante et respirante pour en faire des alliés du quotidien, c’est carrément en vogue !

Si c’est autour des gaines sculptantes que Kim Kardashian a lancé sa marque Skims désormais valorisée au milliard de dollars, une robe compte parmi ses best-sellers. Les gens s’échangent le bon plan, racontant qu’elle va à tout le monde, flatte toutes les morphologies et carnations. Des tailles XXS à 4XL, dans un tissu ultra confortable, extensible, et opaque, la Soft Lounge long slip dress de Skims coûte 93€ et se décline dans une dizaine de couleurs.

Ce genre de modèle dont la forme peut évoquer une nuisette ou un fond de robe taillée dans une matière technique beaucoup plus sportswear, mais surtout d’autres versions plus courtes, incarnent une tendance grandissante : les robes sporty à porter au quotidien.

Confortable, galbante, et non-entravante, les robes de sport deviennent tendance

Cette tendance vient en partie de la pandémie qui a donné à beaucoup de personnes l’envie de s’habiller ultra confort, et ça rime souvent avec vêtements de sport : porter des joggings, cyclistes ou cuissards, et autres shorts en molleton.

Mais à mesure que le monde se déconfine sans que le Covid ne soit complètement derrière nous (loin de là, j’en ai bien peur…), la robe en matière technique (développée pour les performances physiques) permet de marier des désirs contraires, mi-fougue, mi-raison.

La robe de sport représente un vêtement de l’entre-deux, parfait pour ces temps incertains où l’on n’ose qu’à moitié sortir de chez soi, où l’on peut désirer s’habiller pour se remonter le moral tout en voulant rester en pyjama jusqu’à la fin des temps, pouvoir aller en rendez-vous galant et courir après un bus (d’autant que c’est le genre de robe souvent agrémentée d’un short intégré, et même de poches).

Vouloir s’habiller de façon un peu plus sophistiquée que d’habitude sans renoncer au confort de vêtements de sport. Porter un vêtement qui sculpte la silhouette sans l’entraver pour autant.

En train d’envahir Instagram et TikTok, cette tendance devient même le fond de commerce de marques dédiées, telles que Halara qui cartonne actuellement aux États-Unis, par exemple.

Voici donc une sélection si l’envie vous prend d’avoir une robe de sport qui peut aussi bien servir pour aller au bureau, claquer une partie de tennis entre midi et deux, et finir la journée par un rendez-vous galant.

10 robes de sport à détourner pour l’incertitude du quotidien contemporain

Robe de tennis en 92% polyester, 8% élasthanne, Nike, 64,99€.

Robe de sport en 79% polyester recyclé et 21% spandex, Reformation, 122€.

Robe de sport plissée à logo et à col V, 65 % polyester, 35 % coton, adidas Originals, 59,95€.

Robe de running en 84% Nylon, 16% Lycra® elastane, Lululemon, 118€.

Robe de sport avec découpe, 100% coton, Ellesse, 22€ au lieu de 35€.

Robe de sport en étoffe extensible DryTech™ (53% coton issu de la culture biologique, 39% polyester, 8% élasthanne), Arc’teryx, 100€.

Robe de sport à manches longues et décolleté en V, Puma, 37,90€ au lieu de 54,90€.

Robe de sport à bande sur les côtés, 61% coton, 33% polyester, 6% élasthanne, Nike, 49,99€.

Robe t-shirt à col montant, 100% coton, Reebok, 33,70€ au lieu de 44,95€.

Robe de sport en 91% modal et 9% spandex, Skims, 93€.

