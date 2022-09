Marre d’avoir mal aux pieds, des ampoules, voire de saigner à cause de vos nouvelles Doc ? Des pansements hydrocolloïdes aux protège-talons en silicone, voici nos meilleures techniques pour « faire » ses bottes sans y laisser sa peau.

Le 23 février 2021

Elles ont beau nous casser les pieds, on continue de les adorer, les Dr Martens ! Certaines personnes leur vouent même un culte en ne portant qu’elles, jusqu’à ce qu’elles deviennent aussi confortables que des chaussons.

Seulement, les modèles Dr Martens peuvent rester inconfortables longtemps. Ce qui peut enclencher un cercle vicieux : on essaye de les faire à son pied, on finit en sang, alors on les délaisse, avant d’y revenir et de devoir recommencer depuis le départ. Malédiction !

Les Dr Martens, objets de torture… pendant un temps au moins !

En fait, tout est une question de dating réussi entre la forme de la chaussure et celle du pied. La peau doit s’y habituer en s’épaississant aux bons endroits afin de ne plus créer d’ampoule et faire bon ménage. Et comme vous le voyez ci-dessous, il faut souffrir pour s’épaissir…

Sur Twitter, le médecin Baptiste Beaulieu se plaint des plaies ensanglantées que lui laissaient ses Dr Martens. L’ironie veut qu’elles aient été créées par un autre médecin, de l’armée allemande cette fois-ci : Klaus Märtens, qui mit au point en 1947 la première chaussure montée sur coussin d’air à usage orthopédique !

Depuis, l’entreprise a beaucoup changé. Après des décennies de production exclusivement au Royaume-Uni, beaucoup de modèles sont fabriqués depuis 2003 en Chine, en Thaïlande, au Viêt Nam et en Indonésie. De nombreux aficionados regrettent, depuis, une baisse de qualité, de durée de vie, mais aussi de confort de ces chaussures iconiques.

Mais voici tout de même les meilleures astuces pour casser ses Doc sans y laisser sa peau !

1. Les pansements anti-ampoules à appliquer en prévention

C’est l’astuce la plus évidente, et tant mieux, parce qu’elle prévient bien les dégâts. Plutôt que d’attendre d’avoir des ampoules pour les utiliser, vous pouvez justement appliquer des pansements hydrocolloïdes à titre préventif. C’est le nom savant des produits anti-ampoules comme les biens connus Compeed !

Ils contiennent généralement du gel hydrocolloïde. Celui-ci absorbe l’humidité et facilite la cicatrisation. Ces pansements ont également un effet coussinet qui évitera à vos talons d’être blessés par les chocs dans vos Doc. Oui, c’est un mini airbag pour pied.

Bottines plateforme Jadon — Dr. Martens — 219€.

2. Les protège-talons en silicone (ou le millefeuilles de chaussettes)

Moins connus, les protège-talons en silicone se trouvent dans les grandes et moyennes surfaces ou dans les recoins d’Amazon et d’AliExpress. Contrairement aux pansements, cette espèce de mini-gaine pour talon sera facilement réutilisable, ce qui vous permet d’en amortir le coût sur la durée. Et elle va donc prévenir les frottements répétés responsables de la formation de cloques et de blessures dans les Doc.

Une autre astuce dans la même veine, un peu plus Mad Gyver, c’est d’enfiler plusieurs grosses chaussettes. Vous obtiendrez un résultat similaire pour pas un rond supplémentaire.

Bottines Sinclair en cuir — Dr. Martens — 229€.

3. Des coups de marteau en pensant à votre ex

Si vous avez un marteau sous la main, vous pouvez jouer les cordonnières ! Prenez le côté le moins anguleux de l’outil, et rembourrez-le de grosses chaussettes de sport orphelines ou d’un vieux torchon. Cela évitera de laisser de vilaines marques sur le cuir.

Puis vous n’avez plus qu’à donner plein de petits coups sur le contrefort de la chaussure (la partie qui accueille votre talon) afin de l’assouplir sans trop le déformer. Promis, ça défoule !

Bottines vernies 1460 W — Dr. Martens — 179€.

4. Du rembourrage de soutif en guise d’air-bag à talon

Si vous avez un soutien-gorge rembourré que vous n’utilisez plus, vous pouvez vous en servir pour créer vous-même un air-bag à talon dans vos Doc. À fixer avec du scotch double-face, ou mieux : de la superglu !

Ce coussinet sera ainsi toujours là pour vous, prêt à vous accueillir de tout son moelleux, sans que vous n’ayez besoin de gérer la logistique des pansements ou de protège-talons.

Bottines Jadon en cuir — Dr. Martens — 219€.

5. Acheter des Doc de seconde-main

Décidément, la seconde-main déborde de qualités ! Sur Vinted, LeBonCoin ou ailleurs, vous pouvez dénicher des Dr Martens du moment ou même des éditions limitées du passé, ce à moindre à frais. Et surtout, elles auront l’avantage d’avoir déjà été assouplies par d’autres personnes avant vous : le cuir du contrefort aura déjà été plus ou moins cassé. Elles se sont sacrifiées pour votre style, alors faites-leur honneur !

Et voilà, on vous laisse tester les astuces ci-dessus — toutes combinables entre elles, d’ailleurs, en cas de douleurs majeures.

Derbies 1461 en cuir — Dr. Martens — 149€.

À lire aussi : Ces 5 astuces pour mieux chiner sur Vinted vont vous faire gagner du temps et de l’argent

Crédit photo de Une : Dr. Martens.