Santiags, boots carrées ou sneakers rondes : les tendances chaussures de cet automne-hiver

Vous êtes plutôt santiag pour galoper en ville, bottines à bout et talon carré pour éviter de tourner en rond, ou grosses sneakers de skateur dignes d’Avril Lavigne ? On fait le point sur les trois modèles phares de chaussures pile dans la tendance de cet automne-hiver.

Vous avez sûrement déjà dans vos placards plusieurs paires de chaussures. Et c’est tant mieux. Pour qu’elles vous durent longtemps, pensez à varier entre elles, plutôt que de porter tous les jours la même paire, afin que le cuir qui les compose généralement puisse avoir le temps de respirer. Autrement, c’est le meilleur moyen de les user prématurément.

Si vous souhaitez renflouer vos placards, pensez à la seconde main et privilégiez des modèles neufs ou en très bon état, car des souliers déjà un peu usés par quelqu’un d’autres peuvent causer des problèmes posturaux. Autrement, reste l’option de la première main, évidemment. Qu’importe l’option que vous choisissez, voici les modèles les plus tendances du moment pour cet automne-hiver 2022-2023, si cela vous tente.

La santiag pour galoper en ville

Loin de se cantonner au Far West, la santiag s’impose aussi en ville, aussi loufoque que cela puisse paraître. Si elle s’affiche plutôt excentrique sur les podiums, on peut l’adopter plus facilement dans des tons naturels, sans trop de fioriture, sa forme étant déjà un postulat audacieux en soi. De quoi permettre d’éviter de s’en lasser trop vite, et de galoper avec des années durant.

Bottines santiags à découpes western — Vanessa Wu — 80 €.

La bottine à bout et talon carrés pour éviter de tourner en rond

En grande partie grâce à l’influente marque Nodaleto, les chaussures à bout et talon carrés s’imposent sur le devant de la scène mode, que ce soit sous la forme de babies ou de bottines. Et plus elles ont l’air de correspondre à un voyage des insolentes et stylées poupées Bratz dans les années 1960-1970, mieux c’est ! Version babies, c’est l’occasion de s’amuser avec des chaussettes plus ou moins fantaisistes afin de varier les possibilités et éviter de tourner en rond. Version bottines, c’est une valeur sûre qui évite encore mieux les coups de froid et de se prendre la tête côté chaussettes.

Bottines en croûte de cuir à bout et talon carrés — Jonak — 165,75 €.

Les mocassins débourgeoisés par une semelle bien crantée

Depuis plusieurs saisons déjà, les chaussures à semelles XXL permettent de se grandir et d’insuffler un supplément d’âme rock à son allure. Pour l’automne-hiver, c’est d’autant plus intéressant puisque c’est anti-dérapant et évite un contact trop direct avec un sol qui aurait vite fait de nous refroidir. Outre les dad shoes, dad sneakers, dad sandals d’un côté, mais aussi les bottines à semelle crantée, les mocassins prennent eux aussi de la hauteur. Ils jouent ainsi avec les codes bon chic bon genre de ce soulier si preppy, tout en le débourgeoisant un peu. De quoi pouvoir jouer sur tous les tableaux, aussi bien si on veut se la jouer BCBG, light ou dark academia, que si on veut aller vers quelque chose de plus punk rock.

Mocassins à semelle crantée — La Redoute Collections — 47,99 €.

Les grosses baskets de skateur dignes d’Avril Lavigne

Y2K oblige, dans le sillage des pantalons cargo et parachute, ressurgit aussi l’intérêt pour les larges sneakers. Vos parents les appelaient peut-être « écrase-merde », mais elles ont le mérite d’être confortables et de garder les pieds sur terre. Même si à ceux des skateurs, elles faisaient tourner la tête d’Avril Lavigne (déso pas déso si vous avez maintenant « Sk8er Boi » dans la tête). La faute notamment à Lanvin qui remet au goût du jour l’un de ses modèles iconiques, la Curb, directement inspiré de sneakers de skate des années 1990, aperçus aux petons des modeux de cette fashion week printemps-été 2023.

La Curb, modèle culte de Lanvin, s’inspire de baskets de skate des années 1990 piqué de lacets surdimensionnés façon accessoire tissé des kimono japonais. Elle nécessite huit heures de travail et coûte la bagatelle de 750€. © Capture d’écran Instagram.

Sneaker Campus 00S — adidas — 100 €.

Crédit photo de Une : Terricks Noah de la part de Pexels via Canva.