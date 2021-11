Vous ne laisserez pas les grosses babies à bout carré dans un coin

Sur une base de chaussures babies, populaires dans les années 1960, à un bout carré digne des seventies plus un gros talon à plateforme nineties, ces chaussures combinent le meilleur d’hier pour les pavés d’aujourd’hui.

Depuis quelques saisons, les semelles de chaussures ne font que s’épaissir. Outre les baskets à semelle compensée, les mocassins à plateforme et autres chunky boots, les ballerines aussi veulent prendre de la hauteur avec style.

D’où sort la tendance des babies à bout carré et gros talon ?

C’est dans ce contexte qu’ont réussi à s’imposer les babies à bout carré et gros talon pyramidal, modèle devenu signature de Nodaleto.

C’est la française Julia Toledano (les connaisseuses auront reconnu le nom de famille de son père, Sidney Toledano, président de la division mode du groupe de luxe le plus puissant du monde, LVMH) qui lance en 2019 cette marque de souliers fabriqués en Italie.

Elle mise tout sur des chaussures au design faussement enfantin, twisté par une semelle imposante plus ou moins crantée. Un peu comme si les Bratz avait remonté le temps jusque dans les années 1960-1970. C’est canon mais coûte au moins 300€ la paire…

Forcément, avec des prix aussi stratosphériques pour un design à la fois si singulier et facile à copier, les souliers Nodaleto ont rapidement inspiré de nombreux dupes du côté de marques de grande distribution. Et la tendance ne fait que grandir depuis.

Avec quoi porter des babies massives ?

De quoi chausser les pieds des modeuses qui le désirent, qu’importe leur budget. Beaucoup plus facile à adopter qu’il n’y paraît, les babies à bout carré, plateau et gros talon se portent avec tout. Cela fonctionne aussi bien avec des grosses chaussettes et un pantalon ou un jean qu’avec une robe ou une jupe et des collants.

Pour une petite touche adorable en plus, plutôt que de chercher des chaussettes ou collants discrets, vous pouvez opter pour des modèles qui contrastent particulièrement avec les chaussures. Des chaussettes blanches bien lâches qui gondolent dans vos babies façon Lolita ou des collants à l’imprimé sixties façon pour une dégaine Swinging London.

4 paires de babies qui en imposent

Babies en similicuir verni, Asos, 42,99€.

Babies en similicuir à plateforme crantée, Asos, 37,99€.

Babies en similicuir bleu verni et talon à plateforme, Asos, 39,99€.

Babies en toile, Asos, 37,99€.

Babies à talon et plateforme en cuir verni noir, Jonak, 145€.

Babies en cuir de veau effet craquelé mordoré, Minelli, 140€.

Babies à talon chunky et motif damier en similicuir, Koi Footwear, 55,99€.

À lire aussi : Qui l’eût cru ? Le look de Bella dans Twilight est tendance, maintenant

Crédit photo de Une : Nodaleto