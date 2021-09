Pourquoi les chaussures à plateforme massive continuent d’être la plus grosse tendance du moment

Elles n’avaient jamais totalement disparu, toujours aux pieds de nombreuses goth et sous-cultures adjacentes.

Mais la percée de tendance des dad shoes, à savoir des baskets censés donner une vibe de daron des années 1990, a réhabitué les rétines à des sneakers massives ces dernières années.

La faute en particulier au modèle Triple S de Balenciaga, qui doit son nom au fait qu’il se compose littéralement de trois semelles pour culminer à 6,5 cm).

Depuis, luxe et grande distribution ont décliné l’idée sur d’autres souliers, et voilà que l’intérêt pour les chaussures massives ne fait que grandir et se confirmer pour 2022.

Pourquoi les chaussures à grosses plateformes écrasent la concurrence

Ça se comprend : celles qui y ont déjà goûté peuvent difficilement se passer du confort de survoler le pavé de quelques centimètres tout en continuant d’être à plat.

Une fois qu’on s’est habitué au fait qu’elles peuvent être un peu plus lourdes que la moyenne, ces chaussures deviennent addictives, comme une couche de protection supplémentaire entre soi et les affres de la réalité extérieure — y compris les pires merdes, au propre comme au figuré.

Voir cette publication sur Instagram Encore une leçon de style que les Bratz avaient prédite.

No future, mais en compensées malgré

Alors que la pandémie s’éternise et nous fait ressasser des idées grunge, alors que l’urgence climatique nous hurle no future, redébarquent donc à grands pas des vestiges nineties comme les No Name, les Buffalo, et autres New Rock.

La maison de luxe italienne Bottega Veneta, particulièrement prescriptrice en tendances en ce moment, y va elle aussi de ses modèles mastocs, en cuir ou en caoutchouc, ultra compensées — comme pour nous protéger toujours plus, peut-être pas du covid et ses variants, mais au moins des fuckboys qui ont peur qu’on leur marche sur les pieds.

6 paires de chaussures à plateforme massive pour tout écraser sans sourciller

Bottines en toile de coton épais et semelle de caoutchouc crantée à plateforme de 7,5 cm, No Name, 119€.

Bottines en cuir de vachette à semelle crantée en caoutchouc et talon de 7 cm, Jonak, 165€.

Bottines chelsea en similicuir et semelle crantée à plateforme de 5 cm, Studio Celeste, 99€.

Bottines chunky en similicuir, à lacets et boucle, Simmi London, 62,99€.

Bottines souples en similicuir verni, à talon haut et plateforme, Asos Design, 43,99€.

Bottines chelsea en similicuir à grosse semelle crantée

La bonne nouvelle, c’est que ce genre de chaussures imposantes font figure de perpétuel parti-pris stylistique si puissant qu’il peut donc passer avec tout.

Avec un bas étroit tel qu’un legging ou pantalon slim, les souliers mastocs affinent la jambe par effet d’optique. Ils peuvent aussi servir, si on le souhaite, à rendre moins girly (même s’il n’y a rien de mal à adorer les looks girly, évidemment) une tenue perçue comme féminine composée d’une jupe ou d’une robe.

Enfin, elles fonctionnent à merveille avec un pantalon large, volontiers baggy, particulièrement à la mode cette saison également !

À lire aussi : Les pantalons taille basse en V façon décolleté de pubis défient la gravité et nous laissent pantoises

Crédit photo de Une : Asos Design ; Instagram @Bratz ; No Name ; Instagram @bottegavenetaworld.