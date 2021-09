Mettez des joyaux à vos yeux avec cette tendance subjuguante de l’automne-hiver 

Cette semaine, Madmoizelle passe au crible toutes les tendances beauté majeures de l’automne-hiver 2021. Aujourd’hui : l’avènement du regard dit « précieux » ! Vert émeraude, rouge rubis, marron ambré… les nuances des pierres s’invitent à nos yeux.

Depuis plusieurs années déjà, l’industrie de la beauté est fascinée par les pierres précieuses ou semi-précieuses. Quand certaines marques viennent infuser des cristaux comme le quartz, le jade ou le lapis-lazuli dans des soins dédiés à la peau pour booster — ou prétendre booster — leurs effets (c’est notamment le cas d’Herbivore Botanicals), d’autres s’inspirent des couleurs de ceux-ci pour fabriquer du maquillage aux nuances précieuses et esthétiques.

Reflets verts, jaunes, rouges, bleus, roses ou violets… Le makeup mat ou légèrement irisé deviendrait presque obsolète face à ces nouveaux venus aux reflets généreusement travaillés.

La tendance joyaux, adaptée à la vie en pandémie

Si ces produits ont à ce point le vent en poupe, c’est aussi parce que la crise sanitaire nous a fait totalement repenser notre routine makeup de A à Z !

Depuis près de deux ans maintenant, le masque vient camoufler les trois quarts du visage dans les lieux publics fermés. Le regard est devenu, ainsi, le miroir des émotions. C’est maintenant par lui que l’on sourit et même parfois qu’on séduit. Alors forcément, quand de nombreux rapports humains se font par ce biais, autant abattre toutes nos cartes…

Et le moyen le plus punchy que les spécialistes de la beauté ont trouvé, c’est par le biais de fards à paupières (sous forme de poudres ou de crèmes) aux teintes riches et profondes. L’émeraude, le saphir, l’améthyste, le rubis et les autres viennent ainsi s’accorder avec un teint nude, glowy, sans trop de chichis.

Une technique que le makeup artist Tobi Henney, interviewé par Vogue, explique très simplement :

« J’adore utiliser la couleur de manière ultra minimaliste, en l’associant à une base simple, beaucoup de mascara et des lèvres nude. La couleur peut avoir un effet plus puissant lorsqu’elle n’est pas maîtrisée par d’autres éléments du maquillage. Échangez votre highlighter pailleté contre un produit aux reflets glossy en utilisant quelque chose comme Shade and Illuminate de Tom Ford. »

Comment obtenir un regard 100% tendance joyaux ?

Pour obtenir un résultat lumineux et optimal, il est important d’utiliser une combinaison de différentes textures de fards à paupières. Rien de trop lourd, simplement de quoi obtenir cet effet légèrement glossé qui rend cette tendance si unique !

Pour ce faire, vous pouvez appliquer un fard de la couleur que vous souhaitez en all over sur votre paupière mobile juste après avoir utilisé un primer. Une fois l’ombre correctement posée, place à une texture plus huileuse qui pourra vous apporter un résultat en 3D. Cet outil peut prendre la forme d’un crayon ombre à paupières ou encore d’un fard crémeux à appliquer au pinceau ou au doigt.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de fignoler au coton-tige pour un fini nec plus ultra.

Nos inspirations

Notre sélection de fards à paupières précieux

Palette de fards à paupières précieux, KVD, 46€

Crayon ombre à paupières émeraude, Collistar, 20,95€

Palette Emerald Gems, Profusion, 9€

Palette de fards à paupières anti-migration, Rare Beauty, 33€

Palette de fards à paupières Bomb Posse, Fenty Beauty, 46€

Ombre à paupière liquide, Ilia, 29,90€

Crédits de l’image de une : @alexreadermakeup, @ms_hannah_e, @ebeautykc, @isabelle.de.vries, @beautybyhala_.