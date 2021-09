La couleur de cheveux « warm expresso » vient déjà réchauffer l’automne 2021

Madmoizelle passe au crible toutes les tendances beauté majeures de l’automne-hiver 2021. Et pour commencer cet évènement sur les chapeaux de roues, parlons d’une coloration qui s’accorde à toutes les carnations : la « warm expresso ».

Même si le blond bardot ou le roux cuivré font partie des tendances colorations qui cartonnent en ce moment, les brunes (ou celles qui veulent le devenir) doivent, elles aussi, y trouver leur compte. Cette saison, les tendanceurs ont donc décidé de surfer sur une vague de bruns chauds aux reflets légèrement cuivrés…

Cette coloration s’appelle la « warm expresso » et si elle porte ce nom, c’est parce que, comme vous vous en doutez elle fait écho aux grains de café fraîchement moulus qui donne cet expresso assez puissant pour malmener les estomacs les plus sensibles.

Profonde, piquante et intense, cette couleur rappelle celle du brun chocolat qui se trouve être, elle aussi, à la fois facile à porter et à entretenir.

« Les reflets donnent aux cheveux un peu de brillance et leur ajoutent de la texture », raconte le coloriste des célébrité George Papanikolas à Byrdie. Alors si vous manquez d’un peu de volume ou que vous sentez que vos cheveux ont tendance à être légèrement ternes ces temps-ci, pensez à demander à votre coiffeur des nuances arabica, il saura quoi faire !

Une coloration qui s’accorde à toutes les couleurs de peau

L’une des particularités de cette coloration (et c’est bien pour cette raison qu’on l’a choisie), c’est que ses nuances (légèrement plus claires ou plus foncées en fonction de vos envies) s’adaptent à de nombreuses carnations.

On peut ainsi la voir sur des peaux claires qui souhaitent réchauffer légèrement leur teint, sur des peaux plus mattes pour souligner leur hâle naturel ou encore sur des carnations plus foncées pour donner à leurs cheveux un côté brun/ambré très plaisant lorsque les saisons fraîches commencent à arriver.

Comment obtenir un « warm expresso » digne de ce nom ?

George Papanikolas a répondu très simplement à cette question dans les colonnes de Byrdie : « Demandez à votre coloriste une base sombre qui se marie bien avec votre teint et des reflets subtils qui seraient environ deux nuances plus clairs », suggère-t-il. Il continue :

« Il y a trois parties sur lesquelles votre coloriste doit se concentrer : le contour du visage, les extrémités et votre partie naturelle. L’avantage pour les brunes, c’est qu’elles n’ont pas besoin d’en faire beaucoup. Pensez à une chose : less is more. Le but de cette coloration, c’est que la base globale de vos cheveux soit plus foncée et se démarque davantage. Les reflets doivent juste accentuer la coupe. »

Maintenant que vous savez comme l’obtenir, voici toutes les inspirations que vous allez pouvoir montrer à votre coiffeur !

5 colorations proches du warm expresso que vous pouvez faire à la maison

Coloration Chatain, Lazartigue, 19,90€

Masque nutritif à coloration temporaire, Christophe Robin, 38,95€

Coloration Expresso, Vitality, 13,66€

Coloration Casting gloss expresso glacé, L’Oréal, 10,60€

Coloration Casting Gloss Chocolate Brown, Schwarzkopf, 20,64€ (le lot de 3)

Crédits de l’image de une : @colorbymattrez, @gevir, @theshearershoppe, @blush_brugge, @dannycolorz, @skaijackson.