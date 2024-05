Sunflower blonde : et si c’était la coloration la plus tendance de l’été 2024 ? 

Vous cherchez à changer de tête pour l’arrivée de l’été ? On a trouvé la coloration la plus tendance du moment. Elle s’appelle sunflower blonde et vous allez adorer ses reflets chauds.

De Rihanna a Zendaya en passant par Sabrina Carpenter ou encore Dua Lipa… Toutes les stars semblent avoir succombé à la coloration Sunflower Blonde. Lumineuse et pleine de reflets, cette dernière est chaude et ne nécessite que peu d’entretien contrairement aux blonds cendrés ou platines. Selon le coiffeur et expert en tendances Tom Smith interrogé par Stylist Uk, cette coloration permet d’obtenir un effet dynamique et éclairé parfait pour la saison estivale :

« Le blond tournesol est la teinte estivale parfaite pour apporter cet aspect « golden hour » toute la journée. Douce et multi-tons, la teinte peut être obtenue sur des cheveux naturellement plus clairs ou en posant une couleur complète et en ajoutant des reflets sur une base naturellement plus profonde. Les tons sont dorés avec un véritable accent sur la brillance et le dynamisme. »

Une coloration qui convient à de nombreuses carnations

La particularité de la coloration Sunflower Blonde réside avant tout dans le fait qu’elle convient à toutes les carnations. Des peaux les plus claires aux plus foncées, elle a le pouvoir d’éclairer le visage grâce à ses tons dorés, comme l’explique Tom Smith :

« Les tons dorés peuvent convenir et rehausser une variété de carnations et fonctionnent bien pour rehausser le teint et donner aux cheveux une apparence très saine – une excellente astuce si les cheveux décolorés semblent ternes ou fatigués. »

Mais avant de vous lancer, vous devez tout de même savoir ce que vous allez devoir faire afin de maintenir une coloration aussi belle et lumineuse qu’au premier jour :

« La santé et la brillance sont cruciales pour le succès de ce look, c’est pourquoi l’utilisation régulière de traitements revitalisants aidera à maintenir l’éclat des cheveux. Demandez à votre coiffeur d’utiliser une patine dorée intense si vous êtes déjà blonde. Si vos cheveux sont plus foncés et que vous souhaitez essayer cette coloration, c’est étonnamment facile à réaliser, en adaptant cette tendance avec des tons plus chauds et dorés. »

Vous savez tout !

Quelques photos d’inspiration

