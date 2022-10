Comment adopter la tendance bleached brows, avec et sans décoloration

Les sourcils décolorés sont de retour sur les podiums et les tapis rouges, et ils sont beaucoup moins impressionnants qu’ils en ont l’air ! Découvrez les conseils des pros pour tenter la tendance Bleached Brows.

A l’instar du rouge à lèvres noir et de la coiffure effet « cheveux mouillés », les sourcils décolorés font partie de ces tendances beauté qui nous laissent perplexes, entre l’incompréhension totale et l’envie irrésistible de succomber.

Rois incontestés des défilés, les bleached brows ne font pas l’unanimité auprès des foules, mais ils continuent d’intriguer saison après saison. Deux expertes nous expliquent comment adopter la tendance au poil, avec et sans décoloration.

La maquilleuse Emily Cheng, grande habituée des backstage des défilés, maîtrise parfaitement la technique, qu’elle a réalisée à différentes reprises sur de nombreux mannequins.

Elle raconte au magazine BEAUTY Crew :

J’ai souvent réalisé ce look quand je travaillais en coulisses il y a quelques années, ce n’est donc pas vraiment nouveau. Mais ça reste une façon de s’amuser et d’expérimenter avec son style, surtout qu’on ne prend pas beaucoup de risques : on peut facilement retrouver sa couleur de base avec une teinture pour le visage.