Cette nouvelle tendance pour avoir un joli regard ne fait pas l’unanimité

Pour avoir un joli regard, tout commence par les cils. Cette saison, la tendance est aux cils de Manga. On vous explique.

Les animés ponctuent la scène du divertissement depuis de nombreuses années. Il arrive donc que des tendances provenant de looks de personnages de manga émergent et deviennent viraux. Récemment, les recherches Google inhérentes aux « extensions de cils d’animés » ont connu une augmentation de 5000% au cours du dernier mois. Sur TikTok (lieu où toutes les tendances se font et se défont), des centaines de vidéos reprenant cette tendance ont récemment été postées. Mais en quoi consiste-elle et comment l’adopter ?

https://www.tiktok.com/@hiitssuzie/video/7185466461719203078?q=manga lashes&t=1716996377194

Les cils de manga, c’est quoi ?

On préfère vous prévenir tout de suite, les cils de manga ne vont pas plaire aux personnes souhaitant obtenir un look naturel. Globalement, c’est une tendance plutôt clivante qui peut être soit adorée soit détestée. Cette dernière consiste à créer un look hérissé et maximaliste en appliquant des faux-cils concentrés en grappes le long des cils inférieurs et supérieurs. Le but ? Ouvrir l’oeil au maximum et donner un effet « regard de poupée » que l’on retrouve souvent sur les personnages féminins des animés. Longs et volumineux, ils offrent un résultat dramatique et vaporeux qui séduit les plus coquettes d’entre nous.

https://www.tiktok.com/@isabellrrose/video/7190364619398073642?q=manga lashes&t=1716996377194

Pour obtenir des cils de manga, mieux vaut s’adresser à des pros

Pour obtenir cet effet cils de manga, mieux vaut se tourner vers un ou une professionnelle du regard car l’exercice peut être périlleux lorsqu’on n’a pas l’habitude de manipuler des faux cils. Particulièrement longs et recourbés, les cils de manga sont regroupés en grappes ce qui peut alourdir le regard voire tomber au bout de quelques minutes si ceux-ci sont mal posés. Un professionnel saura les disposer assez près du ras-de-cils afin d’obtenir l’effet le plus naturel possible.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.