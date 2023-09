Cherry Make up : la nouvelle tendance beauté hyper populaire sur TikTok 

Cumulant déjà plus de 29 millions de vues sur TikTok, la tendance Cherry Make Up ( mettant en avant le rouge sombre d’une cerise ) est un véritable phénomène beauté.

Comme nous le savons tous déjà, TikTok est la plateforme sur laquelle les tendances se font et se défont. Et s’il est difficile de suivre le flot des nouvelles obsessions beauté du moment, certaines trends se font plus remarquées que d’autres. C’est le cas du Cherry Make up. S’inscrivant dans la continuité du strawberry make up, cette lubie entourant la couleur cerise est beaucoup moins axée sur le naturel que son aînée. Moins nuancée et plus dramatique, cette nouvelle tendance est celle qui permettra à votre look de prendre des airs de grunge chic.

Le Cherry Make up : une tendance venue des années 1990-2000

Friends, Gilmore Girls, Charmed… Toutes ces séries (et bien d’autres encore) on la particularité d’avoir été produites et diffusées entre les années 90 et 2000. Et si les looks beauté des personnages féminins y sont diverses (du plus nude au plus complexes), on ne peut pas s’empêcher de remarquer la récurrence de l’apparition de rouges à lèvres, fards à paupières et blushs couleur cerise. Et puisque la mode et la beauté sont irrémédiablement tournées vers ces deux décennies cultes pour faire naître les tendances d’aujourd’hui, on comprend mieux pourquoi cette nuance clivante fait un retour remarqué cet automne 2023.

Le Cherry Make up en images

Besoin d’une belle dose d’inspiration pour prendre part à cette tendance grunge et chic à la fois ? Voici quelques images qui pourront vous donner de la suite dans les idées.

https://www.tiktok.com/@abbyroberts/video/7278008324438641953?q=cherry makeup look&t=1695805180023

https://www.tiktok.com/@immbunny/video/7277274788530359598?q=cherry makeup look&t=1695805180023

https://www.tiktok.com/@gabxxrielle/video/7256812906732473643?q=cherry makeup look&t=1695805180023

https://www.tiktok.com/@yasmin.tanaca/video/7270293513152089350?q=cherry makeup look&t=1695805180023

https://www.tiktok.com/@lildewybae/video/7263114905652448554?q=cherry makeup look&t=1695805180023