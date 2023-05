Lauriane, 2 798 € par mois à deux : « Avec une grosse différence de salaires, compliqué de doser ce qu’on met dans le pot commun »

Comment organiser la gestion des dépenses au sein du couple en cas de grande différence de revenus ? Peut-on épargner quand on a un gros budget loisirs ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… Mais aussi féministe ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Lauriane qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Prénom : Lauriane

: Lauriane Âge : 29 ans

: 29 ans Profession : Chargée d’accompagnement à l’entrepreneuriat social dans une association

: Chargée d’accompagnement à l’entrepreneuriat social dans une association Salaire net avant prélèvement à la source : 1 914 €

: 1 914 € Salaire net après prélèvement à la source : 1 846 €

: 1 846 € Personnes (ou animaux) qui vivent sous le même toit : son amoureux et son chat

: son amoureux et son chat Lieu de vie : près de Nantes (Loire-Atlantique)

La situation et les revenus de Lauriane

Lauriane est salariée en CDI dans une association qui aide des personnes voulant lancer leur projet d’entreprise solidaire. Il s’agit d’un poste « à la jonction entre le monde de l’entrepreneuriat et le monde associatif et militant ».

Pacsée, elle vit avec son compagnon, actuellement au chômage, dans un appartement de près de 100m2 en banlieue de Nantes, dans un appartement qu’ils adorent.

« Nous avons acheté cet appartement l’année dernière, c’était une grosse étape et le créneau d’achat était assez serré : trouver l’appart’ idéal alors que mon copain était encore en CDI et avant que les taux bancaires ne remontent trop. Le prix de l’appartement était plutôt bas par rapport au marché de l’immobilier très tendu à Nantes mais nos charges sont très élevées. »

Avant prélèvement à la source, Lauriane touche un salaire de 1 914 € net, qui tombe à 1 846 € une fois déduction faite des impôts sur le revenu. Son copain touche quant à lui 952 € d’allocations chômage. Les revenus du couple sont donc de près de 2 800 € par mois.

« Je pense que je suis plutôt bien payée par rapport à d’autres salariés du monde associatif. Par contre, si je compare mon salaire à des revenus de consultants / experts de l’entrepreneuriat… Je sais que mes revenus sont largement moins importants. »

Le rapport à l’argent de Lauriane et son organisation financière

Prudente dans son rapport à l’argent, la jeune femme explique venir d’une famille « plutôt économe », qui « réfléchit avant un achat, compare les prix ».

« Mon indépendance financière s’est faite de manière très douce : très peu d’argent de poche jusqu’à mes 18 ans (de 5 à 20 € par mois), un budget précis quand j’étais étudiante puis une aide en fonction de mes revenus de stages pour arriver au jour où j’ai payé directement mon loyer à mon propriétaire ! »

Même si son salaire est confortable, Lauriane a toujours peur de « faire trop de dépenses » et essaie d’épargner le plus possible. Elle avoue cependant que cela est plus compliqué de mettre de l’argent de côté depuis qu’elle est propriétaire de son appartement. Presque jamais à découvert, il lui arrive, si elle est dans le rouge, de combler les euros manquants avec les économies présentes sur son livret A.

Avec son conjoint, elle a mis en place une organisation bien définie pour éviter tout pépin financier : ils reçoivent chacun leurs revenus sur leurs comptes personnels, et font en début de mois des virements automatiques proportionnels à leurs revenus sur un compte joint, sur lequel les dépenses communes sont prélevées.

Lauriane concède toutefois qu’il ne s’agit pas forcément de la répartition la plus juste possible, étant donné que son copain perçoit moins de 1 000 € d’allocations. Ils réfléchissent donc à une autre organisation.

« On s’est créé un tableau de suivi permettant de calculer automatiquement la répartition équitable des dépenses fixes. Aujourd’hui, ça donne une répartition à 66 %-34 %. Après remboursement du prêt et prélèvement des charges fixes, il me reste 1 140 € et lui 420 € pour le mois. Là, les dépenses variables sont un peu plus aléatoires. On pensait faire 50/50 mais ça ne fonctionne pas vraiment… Ce n’est pas toujours évident d’avoir une grosse différence de salaires et de doser ce qu’on met dans le pot commun ! Pour moi, le plus important c’est qu’il participe au remboursement de l’emprunt. C’est hyper dur de doser ce que je prends sur mon salaire en termes de loisirs pour nous faire plaisir sans que je ne paye tout ! »

Les dépenses de Lauriane

Parmi les dépenses que Lauriane et son compagnon se répartissent chaque mois, figure donc en premier lieu le remboursement de leur emprunt immobilier, d’un montant de 679,73 € par mois.

« C’est la seule dépense sur laquelle on fait 50/50 car c’est hyper important pour nous d’être propriétaire à la même hauteur. »

Le couple règle aussi 366,04 € de charges de copropriété, qui comprennent les parties communes, le chauffage et un fonds de travaux auquel il doit contribuer tous les mois. Lauriane et son copain doivent aussi s’acquitter de 190 € par mois pour régler les factures d’assurances (emprunt, habitation, voiture), d’électricité, d’internet et d’eau.

Leurs autres dépenses fixes comprennent 15 € de frais bancaires pour leurs trois comptes et leurs deux cartes bancaires, et environ 60 € mensuels pour leur chat.

« Ça comprend sa nourriture et son médicament, mais on n’est pas à l’abri d’une grosse dépense vétérinaire comme 2 500 € d’opération en novembre dernier. »

Leurs frais de déplacement sont estimés à 50 € par mois.

« Je me déplace principalement à vélo. On dépense environ 20 € par mois de transports à deux, ainsi que 30 € d’essence. »

Pour se nourrir, Lauriane et son copain ont un budget important : 500 € par mois à deux.

« Idéalement, j’aimerais acheter 100% local mais dans la pratique ça n’est pas ça ! Pas pour une raison de budget mais plutôt pour une question de praticité… Le supermarché le plus près de chez nous est un grand hypermarché, et on n’arrive pas à s’organiser pour aller au marché et éviter ce grand centre commercial. Par contre, j’achète tous mes légumes auprès de producteurs qui viennent une fois par semaine à mon travail et dans notre immeuble. »

C’est une dépense qu’aimerait d’ailleurs réduire la jeune femme, en faisant l’impasse sur les produits transformés, mais aussi en diminuant le budget restaurant.

Concernant les dépenses dites « féminines », Lauriane explique y consacrer environ 10 € par mois pour ses dépenses périodiques, et environ 40 € de produits de beauté (crèmes, shampoing, maquillage…) tous les trois mois. Elle n’a pas de budget contraception car elle est intégralement remboursée par la Sécurité sociale.

Les loisirs de Lauriane

Pour ses loisirs, Lauriane n’hésite pas à mettre le prix : 300 € par mois. Ce montant comprend une adhésion annuelle de 200 € à une association de danse et la pratique de la photo argentique.

« Pour le moment, je ne développe pas mes photos moi-même, mais ça viendra ! J’ai donc des coûts d’achat de pellicules et de développement pour environ 15 € par mois. Sinon, nous avons un budget d’une cinquantaine d’euros par mois de théâtre, concerts, cinés. »

Le reste de ce budget part dans « les sorties dans des bars et restos avec les copains ».

Côté budget vestimentaire, Lauriane l’estime à 30 € par mois, lissé sur l’année. Loin des grands craquages, donc… Sauf lorsqu’il s’agit de grandes occasions.

« Je me suis offert une robe à 300 € pour le mariage de ma soeur… Mais c’est la création d’une petite marque durable et responsable, et ça me fait plaisir de mettre ce budget pour un événement important ! »

Elle anticipe aussi un budget anniversaire qui se profile. « Cette année, une grande partie de mes amis vont avoir 30 ans : tous les mois, je vais avoir un bon poste de dépenses en week-ends, fêtes, cadeaux pour fêter ça ! »

Elle se réserve aussi 250 € par mois pour financer « les vacances, les week-ends dans la famille ou chez des amis ».

L’épargne et les projets d’avenir de Lauriane

Si avant de devenir propriétaire, Lauriane arrivait aisément à mettre 500 € de côté chaque mois, c’est dorénavant plus compliqué.

« Depuis que nous avons l’emprunt, c’est assez aléatoire d’un mois à l’autre, plutôt de l’ordre de 200 € par mois. »

Elle dépose cet argent sur son livret A, dans lequel elle pioche pour ses vacances ou des projets d’achat plus conséquents.

À plus long terme, elle et son copain aimeraient remodeler leur appartement à leur goût, en rénovant la cuisine, la salle de bain.

« Ce sont des budgets dédiés auxquels il va falloir réfléchir. Notre copro va également avoir de grosses dépenses de ravalement de façade, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangés, c’est un peu stressant mais il y aura peut-être un deuxième prêt à prévoir ! »

Enfin, Lauriane et son copain ont des projets de voyage outre-Atlantique.

Merci à Lauriane d’avoir décortiqué son budget pour nous !

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.