Salomé, 1 667 € par mois : « Avec mon copain, nous ne faisons pas 50/50 car il gagne le double de mon salaire »

Comment gérer ses dépenses en couple quand on n’a pas les mêmes revenus ? Est-ce que ça vaut le coup de passer la frontière allemande pour aller faire ses courses ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Salomé* qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Prénom : Salomé*

Âge : 27 ans

Profession : Cheffe de projet junior

Salaire net avant prélèvement à la source : 1 588 €

Salaire net après prélèvement à la source : 1 547 €

Personnes (ou animaux) vivant sous le même toit : son copain et son chat

Lieu de vie : Strasbourg (Alsace)

La situation et les revenus de Salomé

Salomé a 27 ans. Elle est en CDD d’un an en tant que cheffe de projet junior dans une petite agence de traduction.

En concubinage, elle réside avec son copain à Strasbourg, dans un appartement 4 pièces de 76m2 dont ils sont locataires depuis un peu plus d’un an.

« Nous avons la chance de bénéficier d’un loyer modéré car il est sous la loi Pinel. Mon copain gagne trop pour pouvoir bénéficier d’un appartement sous la loi Pinel mais lorsque nous sommes rentrés dans l’appartement, ce n’était pas le cas. Le chauffage au gaz est inclus dans les charges mais nous ne l’allumons presque pas car l’appartement est très récent et très bien isolé. »

Salomé s’estime « très chanceuse de vivre dans un appartement comme celui-ci ».

« J’ai habité seule à Strasbourg pendant 8 ans dans des appartements au DPE très mauvais, qui revenaient plus chers que celui-ci. »

Pour son salaire de cheffe de projet junior, la jeune femme touche un salaire net de 1 588 €, ramené à 1 547 € après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Une rétribution que Salomé juge insuffisante au vu des « responsabilités », de la « pression » et du « stress » qu’elle endure au travail.

« Mais je compte utiliser cette expérience pour négocier un salaire plus élevé par la suite dans une autre entreprise. Lorsque j’ai négocié mon salaire, le patron a fait jouer le fait que j’étais certes traductrice pendant 3 ans, mais que je n’avais jamais fait de gestion de projet, que je n’étais pas opérationnelle… que répondre à ça ? »

Salomé ne s’estime pour autant pas plus mal lotie que les autres salarié·es d’agence, où les salaires sont relativement bas, hormis à l’étranger.

« J’ai regardé le salaire dans les autres pays, je pourrais visiblement doubler le mien mais je ne sais pas encore si je suis prête à recommencer ma vie sociale ailleurs. J’ai un master et j’estime que le sacrifice financier que les études représentent n’est pas assez bien compensé. Ce sont des années qui ne comptent pas pour ma retraite et ce sont des années où on vit dans la précarité et où on ne met pas ou peu d’argent de côté, contrairement aux personnes ayant commencé à travailler plus jeunes et qui sont déjà propriétaires. »

Son salaire – de 200 € net au dessus du SMIC – lui donne néanmoins l’impression d’être « dans la moyenne », c’est-à-dire « ni pauvre, ni riche ».

« Mais en même temps, mon salaire est en dessous du salaire médian et l’accès à l’immobilier est compliqué avec un salaire comme le mien si on est seule. Il faut gagner 3 fois le montant du loyer et avec 500 € à Strasbourg actuellement j’aurais un studio… Pareil pour acheter, et ce malgré mon épargne. »

En plus de son salaire, Salomé perçoit 120 € de prime d’activité, grâce au bail en colocation qu’elle a signé avec son copain.

« Je trouve injuste le fait que je doive me passer de cette prime car lui gagne bien sa vie alors que nous ne sommes pas pacsés ni mariés. Je sais que cela est illégal, et j’assumerai les conséquences si un jour je me fais prendre. »

Le rapport à l’argent de Salomé et son organisation financière

Salomé a grandi dans une famille qui n’avait pas beaucoup de moyens financiers. « Nous étions trois à vivre sur un salaire bas. »

Mais même si ses parents devaient faire attention à leurs dépenses, « ils ont toujours fait en sorte de partir en vacances chaque été », dans des campings qu’ils rejoignaient en voiture.

« Quand je n’avais pas école, nous allions nous balader, faire du vélo, nous promener à des marchés aux puces, nager dans des lacs, marcher dans la forêt… Ils trouvaient toujours des choses à faire qui n’impliquaient pas de dépenser de l’argent. Je pense qu’ils m’ont transmis cette simplicité, cette facilité à se satisfaire de ce que l’on a et de ce que l’on fait même si je suis un peu plus urbaine qu’eux. »

Aujourd’hui, Salomé confesse avoir un rapport « un peu compliqué à l’argent » en raison de son faible salaire. « Jamais à découvert », elle avoue avoir « du mal à dépenser parfois de peur de manquer ».

« Sans être radine, dans la fable ‘La cigale et la fourmi’, je serais clairement la fourmi. Je ne suis pas dépensière, j’ai des besoins assez simples, mais si j’ai envie de me faire plaisir de temps en temps je le fais. »

Concernant l’organisation financière qu’elle a mise en place avec son copain, Salomé explique que chacun vers chaque mois une somme fixe sur un compte commun pour payer « le loyer, les courses, l’électricité et internet », tandis qu’elle paie le reste des dépenses avec son compte courant personnel.

« Nous ne faisons pas 50/50 car il gagne le double de mon salaire. Nous fonctionnons un peu comme une colocation, mais avec les repas en commun. Pour moi, son argent n’est pas mon argent et inversement. »

Les dépenses de Salomé

Pour l’appartement qu’elle loue avec son copain à Strasbourg, Salomé règle 340 €. Il s’agit de sa « contribution au loyer de 900 € », qui comprend aussi les charges, l’eau et le chauffage au gaz.

La vingtenaire règle aussi chaque mois la moitié de la facture d’électricité (60 € en tout, donc 30 € pour elle) et 11,40 € pour les assurances. Cette dernière somme correspond à la moitié du prix de l’assurance habitation (100 €) lissée sur l’année et aux 37 € par an qu’elle débourse pour assurer sa trottinette électrique, également lissés sur un an. Ses frais bancaires sont quant à eux estimés à 5,87 € par mois.

Pour ses dépenses moins contraintes, Salomé débourse 15 € pour son abonnement téléphonique, 2,60 € pour sa part d’abonnement familial à Spotify, 20 € pour sa part d’abonnement internet, 15 € pour son abonnement à la salle de sport et 13,20 € d’abonnement au Loto. « C’est mon conjoint qui paie Netflix et Disney+. »

Côté transports, la Strasbourgeoise utilise un abonnement bus/tramway à 51,80 € par mois, pris en charge par son employeur à hauteur de 50 %. Elle utilise également sa trottinette mais n’a pas de voiture, « ce qui lui permet d’économiser bien plus que ses amis ».

« Le budget alimentation est assez conséquent pour deux personnes mais on s’en fiche »

Comme le loyer, le budget alimentaire de Salomé et de son compagnon est réparti équitablement selon leurs moyens financier : elle verse en moyenne 230 € par mois sur leur compte commun et lui ajoute 320 €.

« Nous payons aussi bien l’alimentaire que les produits d’entretien pour l’appartement avec ce budget. Cela nous permet aussi d’avoir un peu de marge pour ne pas tomber dans le rouge sur le compte commun vu que tout se base sur des estimations. »

Salomé aime organiser à l’avance les repas et passe ses commandes en drive en conséquence. Il lui arrive aussi de compléter ses courses en se rendant « en Allemagne, à quelques kilomètres de Strasbourg ».

« Tout y est un peu moins cher et souvent de meilleure qualité. J‘y trouve des choses que je ne trouve pas en France, par exemple des plats cuisinés de traiteur ou des grosses salades de qualité à 3,50 € que j’emmène le midi au travail. Nous alternons une semaine drive, une semaine de courses en Allemagne. »

Salomé reconnaît qu’au quotidien, elle ne fait « pas spécialement attention au prix » de ce qu’elle achète, qu’elle préfère « privilégier le plaisir et la qualité ».

« Mon copain est un gros mangeur, le budget alimentation est assez conséquent pour deux personnes mais on s’en fiche. »

Le couple dispose par ailleurs de tickets restaurant, qu’ils utilisent surtout pour aller au restaurant ou commander à domicile.

Les dépenses dites « féminines » de Salomé sont estimées à environ 37 € mensuels. Ce poste comprend les protections hygiéniques achetées en Allemagne (« Je paye 3,75 € et le paquet me tient environ 3 ou 4 mois »), le maquillage (5 €), pour lequel elle privilégie « les marques de supermarché type Maybelline » et des rasoirs jetables (5 € les 6 rasoirs), qu’elle utilise à raison d’un par mois.

« Globalement j’achète tout ce qui est hygiène et maquillage en Allemagne car les prix sont beaucoup moins élevés pour les mêmes marques. J’achète les soins capillaires et pour la peau en France. J’utilise des sérums et peelings pour ma peau, cela me coûte environ 10 € par mois. »

Salomé ne prend pas de contraception et utilise des préservatifs, qu’ils achètent en Allemagne avec l’argent versé sur le compte joint.

Enfin, la jeune femme explique aller « chez le coiffeur tous les 2 ou 3 ans » pour réaliser un ombré. Une dépense qu’elle chiffre à 150 € à chaque fois qu’elle s’y rend. Elle se coupe sinon les pointes elle-même.

« J’utilise un shampoing et un soin professionnel sur mes cheveux que j’achète en France, cela me coûte environ 20 € par mois. Les produits sont un peu plus chers mais durent plusieurs mois car je ne me lave les cheveux que 2 fois maximum par semaine. »

Les dépenses loisirs de Salomé

Pour ses loisirs, Salomé estime dépenser environ 100 € par mois, principalement dépensés le week-end. Elles sont très importantes pour elle, car elles lui permettent de décompresser.

« Je ne fais rien de spécial en semaine car je n’ai pas trop d’énergie après le travail, je suis dans une routine bus/boulot/dodo. »

Elle aime sortir avec ses amis pour boire des verres dans des bars, ou à des concerts locaux « où l’entrée n’est jamais très chère, environ 5 € ». Elle privilégie aussi les soirées chez elle ou chez des ami·es, où elle se rend avec « des bouteilles de bière » qu’elle achète au supermarché avec sa carte personnelle. « Je trouve que ma façon de sortie n’a pas changé depuis ma vie étudiante. »

En plus de ces dépenses, elle aime faire du stand up paddle et du vélo – des loisirs qui ne lui coûtent rien, étant bien équipée depuis plusieurs années.

Les dépenses en vêtements sont estimées à environ 50 € par mois.

« Je n’achète pas souvent car j’ai refait ma garde-robe sur un site de fast fashion suite à une prise de poids il y a 2 ans. » Son dernier craquage ? Un sac à 110 €.

« J’aime me faire plaisir avec des chaussures et des accessoires, mais j’ai toujours une barre psychologique à 100, 150 €. »

L’épargne et les projets d’avenir de Salomé

Actuellement, Salomé parvient à mettre de côté environ 700 € par mois. Une belle épargne, donc, qu’elle arrive à constituer malgré son petit salaire. Elle ne se voit donc pas réduire de poste budgétaire pour faire encore des économies.

« Je m’en sors largement à la fin du mois donc je n’en ressens pas le besoin. »

Elle place cet argent de côté pour partir en voyage car elle n’a jamais quitté l’Europe.

« J’aimerais éventuellement travailler quelques mois à l’étranger. »

Surtout, son gros projet est, à terme, d’acheter un appartement lorsque sa situation professionnelle sera stabilisée « afin que nous arrêtions de verser 900 € pour payer le crédit de quelqu’un d’autre ».

Merci à Salomé* de nous avoir ouvert ses comptes !

* Le prénom a été modifié.

