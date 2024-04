L’ôde de Billie Eilish à la masturbation est la meilleure chose que vous lirez cette semaine

Devant un miroir, lumière tamisée : Billie Eilish explique pourquoi se branler, c’est la vie.

Il existe un moyen simple, gratuit et efficace de lutter à la fois contre l’anxiété, la dysmorphie, de gagner en amour de soi-même, et de kiffer. Cette méthode miraculeuse, c’est évidemment la branlette. Et au cas où vous auriez quelques lacunes en la matière, Billie Eilish est là pour vous guider dans une pratique merveilleuse mais encore beaucoup trop taboue.

Quand dans une interview, à Rolling Stones, on lui a demandé quel était son sujet préféré, l’artiste de 22 ans a répondu sans hésité : « Le sexe », avant d’ajouter, « En gros, je parle de sexe chaque fois que je le peux. »

« Je devrais avoir un doctorat en masturbation »

«Je devrais avoir un doctorat. en masturbation », a révélé Billie Eilish avec fracas :

« Les gens sont tellement mal à l’aise d’en parler et sont bizarres quand les femmes communiquent et sont à l’aise avec leur sexualité. C’est mal vu d’en parler, et je pense que cela devrait changer. Vous m’avez demandé ce que je fais pour décompresser ? Cette merde peut vraiment, vraiment vous sauver parfois. Je ne vous le recommanderais jamais assez. »

Billie Eilish en couverture de Rolling Stones

Elle a expliqué que la masturbation (en plus d’être une activité incroyable et torride) a joué un rôle déterminant dans son amour-propre et dans l’acceptation de son corps, elle qui a lutté pendant des années contre une dysmorphie sévère :

« Le plaisir solitaire est une partie énorme, énorme de ma vie et une aide énorme, énorme pour moi. Les gens ne devraient pas en faire tout un plat, mec. Je ne le ferai jamais assez assez, en tant que personne ayant souffert de problèmes corporels graves et de dysmorphie toute sa vie.

Billie Eilish ne s’est pas arrêtée là. Révélant ses meilleurs conseils pour avoir plus de plaisir, la chanteuse et interprète a confié qu’elle aimait se masturber devant un miroir, en expliquant pourquoi :

« En partie parce que c’est excitant, mais aussi parce que ça me donne une connexion pure et profonde avec moi-même et mon corps, et j’ai un amour pour mon corps que je n’ai jamais vraiment eu. Se regarder dans le miroir et se dire « Je suis vraiment bien en ce moment » est très utile. Vous pouvez même organiser la façon dont vous vous masturbez pour être au meilleur de vous-même. Tamisez la lumière, porter une tenue spéciale ou vous mettre dans une position plus flatteuse. J’ai appris que me regarder et me regarder ressentir du plaisir a été d’une aide extrême pour m’aimer et m’accepter, et me sentir autonome et à l’aise.

