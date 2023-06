Billie Eilish s’insurge contre des fans qui jugent son style trop féminin désormais

Si le grand public l’a connue portant uniquement des vêtements oversize, Billie Eilish arbore depuis quelques mois des vêtements moulants plus traditionnellement codés comme féminins. Au grand déplaisir de certains de ses détracteurs qui y voient une forme de trahison. Mais la popstar a décidé de leur répondre brillamment.

« On te préférait avant. » Tel est le reproche récurrent que subissent beaucoup de personnalités de la part d’une petite partie de leur fanbase quand elles ont le malheur d’évoluer comme bon leur semble. C’est ce que subit dernièrement Billie Eilish. Après avoir longtemps cultivé un style oversize, qu’on pourrait vouloir qualifier de masculin, la popstar de 21 ans a commencé à porter des vêtements parfois un peu plus près du corps. Ce qui a déplu à une part de ses fans à qui elle vient d’adresser plusieurs stories le 27 mai 2023.

Billie Eilish contre les gens qui lui reprochent son style plus féminin : « Laissez les femmes exister »

« Lettre adressée à certains commentaires que j’ai vus dernièrement. J’ai passé les 5 premières années de ma carrière à me faire absolument détruire par vous, imbéciles, pour mon allure trop masculine et on me disait tout le temps que je serais plus sexy si j’agissais comme une femme. Et maintenant que je me sens suffisamment à l’aise pour porter des choses un peu plus féminines ou moulantes, on me dit que j’ai changé et que je suis une vendue. ‘Qu’est-ce qui lui est arrivée. Ce n’est plus la même Billie, elle est devenue comme les autres.’ Vous êtes des imbéciles. Je peux être les deux. Laissez les femmes exister. […] Fait amusant ! Saviez-vous que les femmes sont multifacettes ? Choquant, n’est-ce pas ? Croyez-le ou non, mais les femmes sont intéressées par des choses différentes . Et la féminité n’équivaut pas à de la faiblesse. C’est fou ! Qui savez ? »

Masculine ET féminine, c’est comme ça que Billie Eilish se sent à l’aise

Dans une interview accordée à NME, Billie Eilish avait déjà remarqué ce point de bascule dans son bien-être et dans le regard des gens, au moment de la promotion de Happier Than Ever, dont sa fameuse couverture du Vogue britannique en mai 2021 qui avait fait tant réagir :

« Avant cela, j’étais un genre de personne et je portais un certain type de vêtements et faisais un certain type de musique… et cela me hantait, car les gens ne pensaient à moi que dans une dimension et je n’aimais pas ça. Je me sentais assez prise au piège dans cette personnalité que les gens avaient de moi, puis je l’ai complètement changée pour baiser tout le monde. Je voulais avoir de la portée et me sentir désirable, et me sentir féminine et masculine – et je voulais aussi me le prouver. Maintenant, je me sens enfin à l’aise dans la personne que je suis réellement et dans le fait d’être toutes ces choses à la fois. »

