« Être une femme, c’est la guerre, pour toujours. Surtout une jeune femme sur la scène publique. C’est vraiment injuste. » Alors que sa carrière semble avoir tout du rêve, Billie Eilish s’est récemment confiée sur l’envers d’un décor violent envers les femmes. La compositrice, chanteuse et interprète, propulsée sous le feu des projecteurs dès l’âge de 15 ans avec son morceau « Ocean Eyes », a dénoncé l’obsession des médias pour son corps et son hypersexualisation systématique.

Dans un entretien pour Variety paru ce lundi 13 novembre, la chanteuse de 21 ans a dénoncé l’objectification dont sont victimes les femmes artistes, évoquant sa propre expérience. Depuis ses débuts sur le devant de la scène, Billie Eilish apparaît presque toujours vêtue de tenues oversize, privilégiant toujours les t-shirts larges et les survêtements de sport aux robes ou débardeurs cintrés. Dans les colonnes du magazine américain, elle revendique ces vêtements comme un choix délibéré contre la sexualisation et la critique des corps féminins, expliquant :

Pour l’artiste américaine, cette question d’apparence est liée à son identité de genre, dont elle considère qu’elle ne rentre pas dans les normes de la féminité :

« Peut-être que je ne me soucie pas vraiment d’être sexualisée parce que je ne me suis jamais sentie désirée ou désirable. Je ne me suis jamais sentie comme une femme, pour être honnête. Je ne me suis jamais sentie désirable. Je ne me suis jamais sentie féminine. Je dois me convaincre que je suis une jolie fille. Je me genre avec le pronom ‘elle’ et des choses comme ça, mais je ne me suis jamais vraiment sentie comme une fille. »