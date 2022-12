TDAH, TCA, pensées suicidaires : Louane couche ses pires souffrances dans une lettre bouleversante

Dans une vidéo publiée sur la chaîne du média Origines, la chanteuse et actrice a retracé son parcours semé de violences et de traumatismes. Harcèlement, grossophobie, validisme : cette lettre émouvante est aussi un rappel des violences dont sont victimes les femmes.

Et si on prenait le temps de se parler ? De se parler à soi-même ? C’est ce qu’a fait Louane dans une vidéo Youtube postée le 22 décembre 2022. Dans cette lettre adressée à la petite fille et à l’adolescente qu’elle était, la chanteuse a livré le témoignage bouleversant de son parcours semé de souffrances.

Derrière une carrière fulgurante, les violences faites aux femmes

Souvent, on associe Louane à une carrière fulgurante et uniquement couronnée de succès. Entre 2013 et 2015, la jeune femme, alors âgée de 17 ans a, tour à tour, marqué The Voice avec une performance réussie, décroché le rôle principal du film à succès La Famille Bélier puis a été récompensée du César du meilleur espoir féminin pour son interprétation.

Pourtant, derrière la success story se cache un parcours de vie qui n’échappe pas aux nombreuses violences auxquelles sont exposées les femmes.



« Je crois que du plus loin que je m’en souvienne, tu ne t’es jamais sentie vraiment bien dans ta peau. Tu ne t’es jamais sentie acceptée et même quand les gens te regardaient avec des yeux brillants, t’as jamais réussi à en ressentir la valeur. » Louane

« Tu te fais du mal et tu veux plus vivre »

Des violences qui commencent très tôt : dès l’école en ce qui concerne Louane. Orpheline depuis l’adolescence, la chanteuse s’est livrée à propos des traumatismes créés par le harcèlement scolaire. Au collège, la solitude, les bousculades, les insultes comme « boule de gras » ont été à l’origine de troubles du comportement alimentaire, de pensées suicidaires et d’une grande difficulté à s’aimer. « Tu te fais du mal et tu veux plus vivre », confie Louane.

Outre la grossophobie, la jeune femme a également été victime de validisme, à cause de son TDAH (trouble déficit de l’attention/hyperactivité), qui l’empêchera de « rentrer dans le moule » et déchaînera la méchanceté de ses camarades de classe. Malgré l’impact durable de ces violences, c’est avec une émotion très palpable que la chanteuse et actrice s’adresse à la Louane de 12 ans : « T’es pas grosse […] et je te le dis même si c’est un peu tard, mais à 12 ans, t’es mignonne comme un cœur. »

© capture d’écran Youtube

Un message inspirant, rempli d’espoir et de bienveillance

Aujourd’hui âgée de 26 ans, Louane va mieux. Elle est désormais la mère d’Esmée, une fille née en mars 2020 de sa relation avec son conjoint Florian Rossi. Louane explique que, sans l’avoir « sauvée », la petite lui a « donné les clés qui t’ont permise de te sentir mieux. »

Au terme de ces 10 minutes particulièrement chargées en émotions, la jeune femme conclue : « N’aie plus jamais peur de demander de l’aide, il y a des gens qui t’aiment autour de toi. » Un message de soutien et de bienveillance qui résonne bien au-delà de sa trajectoire personnelle, et qu’on aimerait transmettre à toutes les petites filles.

Crédit de l’image à la Une : © capture d’écran Youtube