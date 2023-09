Selon une étude, près d’un quart des mères qui souffrent de dépression post-partum ont des pensées suicidaires

Une nouvelle étude française revient sur le lien entre dépression post-partum et pensées suicidaires des jeunes mères. Et les chiffres sont alarmants.

Bien que les conséquences de la dépression post-partum soient de plus en plus documentées, et surtout, de moins en moins taboues, les chiffres liés à cette maladie ne cessent d’augmenter.

Une étude française publiée par Santé Publique France et relayée par Magic Maman ce mardi 19 septembre, revient sur les conséquences de la dépression post-partum, de l’anxiété post-natale et des idées suicidaires chez les jeunes mamans. Et les chiffres sont alarmants.

En France, on compte 1,4 décès maternel par suicide pour 100 000 naissances vivantes

Menée auprès de 7 133 femmes qui ont accouché en France en mars 2021, l’étude révèle que 5,4 % des jeunes mamans souffrent d’idées suicidaires. Un chiffre qui explose pour atteindre les 23,8 % chez celles qui déclarent être atteintes de dépression post-partum, soit près d’un quart des mères.

Pour rappel, les suicides représentent la première cause de décès maternels pendant la première année du post-partum. En France, on compte 1,4 décès maternel par suicide pour 100 000 naissances vivantes, rappelle également l’étude.

Les résultats montrent que manière globale, 16,7 % des mères interrogées étaient atteintes d’une dépression post-partum, soit une sur six. Néanmoins, les chercheurs ont observé des disparités entre les régions. Si dans le Grand Est, les Hauts-de-France, ou encore Bourgogne-Franche-Comté, les jeunes mères sont moins nombreuses à souffrir de la dépression post-partum, le chiffres bondissent en Île-de-France, dans le Centre-Val de Loire, et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.