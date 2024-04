Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en avril 2024

Le printemps est là, les oiseaux font du boucan, c’est le moment parfait pour découvrir notre sélection des meilleurs livres pour les enfants (en plus, ça rime).

Pour ce doux (mais quand même un peu froid) mois d’avril, on vous a préparé une sélection de nos 10 livres préférés, à destination des plus petits. À lire seuls pour les plus grands ou avec vous avant d’aller au lit !

Opération poule mouillée, à partir de 5 ans

L’histoire épique d’une poule qui a peur de tout, écrite par Lu Fraser et illustrée par Sarah Warburton, le tout publié aux éditions Little Urban. Marge, véritable poule mouillée qui a peur de son ombre, n’hésite pas à se lancer à la poursuite d’un voleur de brebis en plein milieu de la nuit, à bord d’un tracteur. C’est drôle, c’est fin, c’est mignon tout plein, on a adoré.

Partout là où je suis, à partir de 4 ans

Petit coup de cœur pour Partout là où je suis, d’Annelise Heurtier, illustré par Anne-Sophie Lanquetin, et publié aux éditions Casterman. L’histoire très touchante d’un petit garçon et de son grand-père, qui partagent des moments simples et beaux, et qui se crée des souvenirs qui marquent. Un bel ouvrage pour aborder le deuil des grands-parents, avec beaucoup de tendresse et de poésie.

Mes deux chez-moi, à partir de 4 ans

Un très bel ouvrage pour aborder la garder alternée avec les plus petits qui sont concernés par la séparation de leur parent. Dans Mes deux chez-moi d’Amélie Antoine, illustré par Édith Chambon et publié aux éditions Casterman, on découvre la vie d’une petite fille quand elle passe la semaine chez sa mère, et quand elle passe la semaine chez son père. C’est doux, bien écrit, parfaitement accessible aux enfants qui vivent cette situation, avec beaucoup d’émotion.

Tout ce qui s’est passé avant que tu arrives, à partir de 4 ans

Superbe album de Yael Frankel, publié aux éditions Obriart, qui a été le lauréat de la Foire du livre de jeunesse de Bologne en 2023. L’histoire raconte l’impatience d’une petite fille face au ventre de sa maman qui s’arrondit en attendant son futur petit frère ou petite sœur. Les dessins, minimaliste, imitent ceux d’un enfant, et partagent des moments de vie et d’attente, avec beaucoup de tendresse.

La cabane sous le cerisier, à partir de 5 ans

Deuxième coup de cœur de cette sélection avec La cabane sous le cerisier de Céline Claire, illustré par Annick Masson, et publié aux éditions Père Castor de Flammarion Jeunesse. L’histoire raconte la création haute en couleur d’une cabane dans le jardin par deux cousins, Mia et Pablo. Ils transportent des cartons, fabriquent des palissades, pour construire la plus chouette des cabanes. Mais au détriment de ceux qui étaient là avant ! Une véritable petite histoire qui a le goût de l’enfance, un peu comme un bonbon à la fraise légèrement acidulé. On adore.

Les vacances de Nana et Nini, à partir de 7 ans

Une chouette bande dessinée par Margot Farnoux, publiée aux éditions Biscoto. Un grain de folie parfait pour préparer les futures grandes vacances, en découvrant les aventures des deux tornades Nana et Nini en vacances chez leur grand-mère. Des petites attachantes, mais terribles, et qui sont les reines des conneries.

Renard, la lettre et les affreux, à partir de 5 ans

Une nouvelle suite des aventures de renard, qu’on adore ! Après Renard, Marcel et les poulettes, Renard et Petit Georges, Renard, le loup et Kiki, on accueille ce nouvel opus de Thibault Prugne (publié aux éditions Margot) avec une joie non dissimulée. Et comme à chaque fois, c’est drôle, c’est fin, on se marre en suivant les aventures de ce renard pas comme les autres, qui apprend à défier les préjugés. Un vrai coup de cœur comme à chaque fois, une pépite !

Bonjour Anita, à partir de 1 an

Cet ouvrage, écrit Gwendoline Raisson, illustré par Ilheim Abdel-Jelil et publié aux éditions Pastel, est une véritable beauté. À destination des tout-petits, Bonjour Anita est une superbe introduction aux livres pour les bébés, pour leur montrer le monde qui les entoure. C’est doux, terriblement poétique et il réchauffe le cœur comme un rayon de soleil de printemps.

Elephante-sitter, à partir de 4 ans

Un opus pas si récent — il a été publié en août 2023 — de la série familiale de Sandra Le Guen et Maurèen Poignonec, publié aux éditions Little Urban. L’histoire d’une éléphante qui garde deux petits enfants, et qui les amuse pendant tout le temps où leurs parents sont absents. Les illustrations sont sublimes, le trait est fin et les personnages attachants, c’est, encore une fois, un sans-faute.

Les coquillages et ce qu’ils cachent, à partir de 2 ans

Parfait pour les petites mains qui adorent soulever les flaps, Les coquillages et ce qu’ils cachent, écrit par Helen Scales, illustré par Sonia Pulido et publié aux éditions Phaidon, permet de comprendre, dès le plus jeune âge, les liens entre les objets trouvés dans la nature et l’environnement. Instructif, pédagogique et particulièrement bien illustré, c’est un plaisir pour les petits, et ceux qui leur lisent ce chouette livre.

