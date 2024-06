Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en juin 2024

L’été est là, et les livres pour enfants qui l’accompagne aussi. Découvrez notre sélection des 10 albums qui nous ont tapé dans l’œil pour le mois de juin !

Ça sent la fin (de l’année). Rangez les trousses et les cartables au fond du placard, gavons-nous de gâteaux à la kermesse de l’école et hop, en route pour les grandes vacances. Mais au fait, on lit quoi avec les enfants en ce chouette mois de juin ?

L’été aux mille et une étoiles, à partir de 4 ans

Écrit par Zemanel, illustré par Émilie Michaud et publié aux éditions Flammation Jeunesse, L’été aux mille et une étoiles est une petite pépite. Il raconte l’histoire de quatre oursons, Groseille, Myrtille, Framboise et Cassis, qui décident de passer une première nuit à la belle étoile, sans leurs parents. On a qu’une envie à la fin, nous aussi : allez compter les étoiles, et voir où ça nous mène.

À la recherche du bonheur, à partir de 3 ans

Illustré par Bérengère Mariller et écrit par la sublime plume d’Ella Coalman, le tout publié aux éditions Casterman, cet album est une ode au bonheur simple qui se trouve souvent sous notre nez. Bourré de philosophie et de sagesse, il est parfait pour mettre un bel uppercut à une problématique sociétale, celle de l’injonction au bonheur. Un vrai coup de cœur !

La souris verte de peur, à partir de 3 ans

Tout le mode connaît la chanson de la souris verte qui courrait dans l’herbe, mais connaissiez-vous son histoire et ce qui se passe quand elle croise des humains ? Cet album, d’Agnès Debacker et Claire de Gastold publié aux éditions Gallimard, est drôle et plein de rebondissements. Sans parler des couleurs des illustrations absolument géniales, avec ce vert fluo Pantone qui donne envie de l’exposer fièrement dans sa bibliothèque.

Pendant la sieste, à partir de 5 ans

Une jolie histoire écrite par Martina Aranda et publiée aux éditions Pastel de l’École des Loisirs. L’histoire d’une jeune fille qui passe ses grandes vacances chez sa grand-mère à manger des beignets, à faire des siestes dans des draps en coton, et à repiquer des plantes pour donner espoir à sa grand-mère qu’elle arrive à les faire pousser. Des couleurs chaudes, des valeurs de transmission intergénérationnelles et une chouette idée du bonheur : c’est sublime.

Du vent dans les cahiers, à partir de 6 ans

Issu de la collection publiée aux éditions Glénat « Les petits bonheurs de Charlie Blossom », cet album de Camille Osscinni et Julien Arnal sent bon la fin de l’école. Dernière dictée, fin des récrés, la cour de l’école qui sent bon l’été… Tout cet album est une ode au début des grandes vacances et il retranscrit avec une justesse folle tout ce qu’on pouvait ressentir étant petits, et ceux que nos petits ressentent aussi maintenant, à leur tour. Plein de nostalgie et de poésie, c’est un véritable coup de cœur.

Mon chien et moi, à partir de 3 ans

Hop hop, encore une jolie pépite publiée chez Saltimbanque. Écrit par Céline Person et illustré par Magda Brol, Mon chien et moi est un danger si vous le lisez à votre enfant : il risque très fortement de vous tanner pendant les 3 prochaines années pour que vous adoptiez un chien. Et laissez-nous vous dire qu’on ne va pas vous aider, parce qu’adopter un bon toutou est la meilleure des idées, comme le montre de façon très juste et douce ce sublime livre.

Loupito, palmiers et coquillages, à partir de 4 ans

Loupito est un album très mignon qui raconte l’impatience de partir en vacances chez ses grands-parents, et la joie de rentrer chez soi retrouver son petit monde ensuite. Écrit par Magali Clavelet et publié aux éditions Little Urban, ce nouveau tome de la série de Loupito est parfait pour commencer les grandes vacances, tant il sent bon la plage, le soleil et la mer.

Au pays des histoires, à partir de 5 ans

Attention, énorme, ÉNORME coup de cœur pour le nouveau livre de la géniale illustratrice Briony May Smith, écrit par Sara O’Leary, toujours publié aux éditions Gallimard. Dans Au pays des histoires, on découvre l’enfance de Charlotte, Branwell, Emily et Anne Brontë, célèbres autrices qu’on ne présente plus. L’histoire de cette famille unique et modeste est racontée avec une poésie et délicatesse, et on peut également retrouver, à la fin de l’album, un guide pour fabriquer soi-même un petit livre comme le faisait Charlotte pour sa sœur Anne, mais également une chronologie de l’histoire de cette célèbre fratrie. Une pépite à glisser de toute urgence dans toutes les bibliothèques.

Sur le chemin de Reinette, à partir de 8 ans

Encore un immense coup de cœur dans cette sélection, pour le sublime album d’Emmanuel Bourdier et François Ravard, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. De la poésie, de l’humour, de la tendresse et de l’aventure : tout y est, et c’est parfait. On suit la vie de la petite Zélie en bord de mer qui, un jour, découvre une lettre dans une bouteille. Fait étrange : cette lettre d’amour est signée du même prénom que celle qui effraie les enfants qui s’approchent de sa maison de pierres. Coïncidence ? On ne peut que vous inviter à le découvrir, on ne veut pas vous gâcher le plaisir.

Dendan, le lapin noir et blanc qui lisait tout le temps, à partir de 5 ans

Dendan, le lapin noir et blanc qui lisait tout le temps, écrit par Natacha Lloret et illustré par Mélanie Pietro, est édité par la maison d’éditions associatives jeunesse « Chapolire éditions ». Cet album raconte l’histoire de Dendan, un lapin noir et blanc qui lit tout le temps, même en pédalant ! Parviendra-t-il à éveiller la curiosité de son ami Cancan et à lui donner le goût de la lecture ? Gros coup de cœur pour cette jolie histoire d’amitié entre deux petits lapins que tout oppose à première vue et qui pourtant vont finir par se trouver une passion commune. On aime beaucoup les illustrations poétiques et dynamiques qui apportent du rythme à l’histoire. Autre élément qui a attiré notre attention : la police d’écriture est originale, très lisible. Cette particularité est due au fait que ce livre est adapté aux enfants DYS.

