Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en février 2024

On ne va pas se laisser déprimer par le froid et l’hiver, mais plutôt en profiter et découvrir ces albums de toute beauté, qui vous réchaufferont presque aussi bien qu’un chocolat chaud.

Hop, nous revoilà pour notre sélection de livres pour enfants ! Voici nos petits coups de cœur pour ce froid mois de février.

À lire aussi : Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en décembre 2023

Patatouille – Solal est amoureux, à partir de 5 ans

Patatouille revient, pour notre plus grand plaisir. Par Tiffany Cooper, publié aux éditions On ne compte pas pour du beurre, le numéro deux de Patatouille est tout aussi chouette que le premier, qui nous avait déjà ravies. Ici, on y retrouve Solal, qui est amoureux de Nassou. Il aimerait bien lui montrer qu’il l’aime, sauf que Patatouille s’en mêle et lui prodigue que des conseils complètement dépassés et inutiles. Encore une fois, Tiffany Cooper arrive à faire passer des messages forts aux plus jeunes, allant de la notion de consentement, de masculinité, de sentiments, de sexisme et de respect de l’autre. Une pépite !

Il y a des monstres dans ma chambre, à partir de 4 ans

Fanny Pageaud publie, aux éditions À pas de loups, un très chouette album à destination de toutes celles et ceux qui ont peur des monstres la nuit. Le livre en lui-même est mystérieux, puisqu’il se lit avec une lampe qui se glisse sous les pages, pour faire apparaitre des monstres qui se cachent dans les ombres. Heureusement, une fois le livre terminé, les montres restent prisonniers, et plus personne n’a peur. Un bon support pour aider les plus petits à vaincre leur peur du noir, quand vient le soir.

Petit bonheur, à partir de 3 ans

Petit Bonheur de Yue Zhang, publié aux éditions l’École des loisirs, est d’une beauté époustouflante, par son écriture et son illustration. Premier prix du jury de l’Académie, mais aussi médaille d’argent du Golden Dragon Award, cet album est doux, touchant, poétique et délicat. Il raconte l’histoire d’un petit bonheur, qui a loupé la distribution de magie, et qui part aider un renard et son père dans leur restaurant, pour les aider à faire connaitre leur établissement et leur merveilleuse soupe. On a qu’une envie après la lecture : en boire une gorgée, en compagnie d’un petit renard tout duveteux.

La montagne, à partir de 3 ans

Si vous aimez les belles illustrations, les couleurs et les graphismes époustouflants, foncez découvrir La Montagne de Ximo Abadia, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Cet album faire redécouvrir la montagne en été comme en hiver avec humour, et donnent envie de booker ses prochaines vacances dans les alpages, plutôt que sur les plages bondées.

Pauline voyage, à partir de 6 ans

Alerte coup de cœur pour Pauline Voyage de Marie Desplechin, illustré par François Roca et publié aux éditions L’école des loisirs. Dans ce sublime album, on embarque avec Pauline à bord d’une croisière au Spitzberg. Pauline, ce n’est pas une petite fille qui a sa langue dans sa poche. Très énervée que son père l’ait envoyée en voyage avec son amie cantatrice, elle décide de lui écrire une lettre par jour pour lui raconter tout ce qu’elle voit et fait, tentant par tous les moyens de lui faire comprendre que la décision de l’envoyer en voyage sans lui était la pire des idées. Drôle, touchant, piquant à souhait, il est à dévorer très vite.

Léon dit non, à partir de 2 ans

Ecrit par Violette Vaïse et publié aux éditions L’Agrume, Léon dit non est parfait pour tous les enfants qui sont dans la phase d’opposition, aussi appelée « terrible two ». Vous savez, cette fameuse phase où les enfants ne parlent pas encore beaucoup, mais où ils savent très bien dire non à tour de bras ? Eh bien voilà le livre parfait pour toutes les petites tornades qui veulent tout faire, sauf dire oui.

Philonimo, le porc-épic de Schopenhauer, à partir de

Faut-il avoir un certain âge pour s’initier à la philosophie ? Non. C’est le pari réussi d’Alice Brière-Haquet qui publie, aux éditions 3oeil, toute une série de petits livres pour expliquer des grands concepts philosophiques aux plus petits. Notre petit préféré ? Le porc-épic de Schopenhauer. Grâce à ce bestiaire joliment illustré, on comprend pourquoi nous sommes tous un peu un porc-épic.

Quand on est au milieu, à partir de 4 ans

Encore une alerte coup de cœur pour ce sublime album d’Anika A.Denis, illustré par Christopher Denise et publié aux éditions Kaléidoscope. Si vous avez été vous-même l’enfant du milieu ou que c’est la place de l’un des enfants que vous connaissez, chaque mot pourra vous parler et vous faire sourire, voire frissonner. Les dessins sont superbes, détaillés comme on les aime, et aussi doux que ces trois petits lapins.

Mireille l’abeille et ses amis, à partir de 3 ans

La célèbre collection « Drôle de petites bêtes » d’Antoon Krings, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, se retrouve dans un grand album qui comprend pas moins de 10 histoires. Allant de Mireillle l’abeille àVictor le castor, en passant par Maud la taupe et Amélie la souris, les classiques de notre enfance sont réunis dans un chouette album cartonné, toujours avec ses dessins retro à souhait. Si vous avez envie de faire découvrir avec nostalgie les histoires qui ont bercé l’enfance de bon nombre d’entre nous, c’est le support parfait.

Je veux faire toute seule, à partir de 2 ans

Ça y est, votre héritier est dans la phase où il veut peler lui-même sa banane au risque de déclencher une tempête émotionnelle si jamais vous osez le faire à sa place ? Eh bien, je ne peux que vous conseiller la lecture de Je veux faire toute seule de Flore Brunelet, illustré par Madeleine Brunelet et publié aux éditions Flammarion. Issu de la collection de livres d’éveil « Les années crèche », c’est un très bon support pour apprendre à regarder les grandes phases d’évolution des plus petits, de leur point de vue à eux.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.