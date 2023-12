Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en décembre 2023

Ça y est, Noël approche, le temps est froid, les plaids se glissent sur les canapés, c’est le parfait moment pour s’emmitoufler et bouquiner !

Si vous cherchez des idées de livres pour enfant à offrir à Noël (ou le reste de l’année), ne cherchez plus : voici notre sélection de nos coups de cœur pour ce froid mois de décembre.

Sapi le sapin, à partir de 5 ans

Parfait album de Noël écrit par Olivier Tallec et publié aux éditions Pastel, Sapi le sapin raconte le périple d’un petit sapin qui n’a pas eu la chance de grandir dans la montagne, mais dans une sapinière de bord de route. Sauf que Sapi refuse d’être exploité pour finir en table Ikea, il a une plus grande ambition : devenir sapin de Noël. Mais attention, désillusion : Noël ne dure pas. Drôle et émouvant, cet album donne envie d’acheter un sapin en pot, pour le replanter dignement après les fêtes.

Trois chatons dans la nuit, à partir de 3 ans

Sublimement dessiné à l’huile par la talentueuse Audrey Poussier, cet album jeunesse, publié aux éditions École des loisirs, est la parfaite histoire du soir pour les chatons humains qui ne veulent pas dormir. Elle raconte les aventures de trois petits chats, qui, au lieu de dormir paisiblement dans leur chambre, sortent par la fenêtre pour aller vivre des aventures dans la nuit. Sauf qu’au bout d’un moment, ils sont bien contents que leur maman chat vienne les sauver alors qu’ils étaient perdus au sommet du mont Piton-Pointu.

L’anniversaire du Grand Chêne, à partir de 4 ans

Une chouette cherche et trouve de Rachel Piercey et Freya Hartas, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Des illustrations tout en finesse et en détails, des centaines d’animaux à retrouver, des moments de vie si doux qu’on a envie, nous aussi, de nous assoir prêt du Grand Chêne pour y faire un pique-nique avec tous les animaux de la forêt. Un bel objet à offrir à tous les plus petits qui ont un bon sens de l’observation.

Toc toc toc c’est Noel, à partir de 1 an

De Rob Hodgson et publié aux éditions Larousse, ce petit album animé est parfait pour faire découvrir les grands thèmes de Noël aux tout petits. Chaque page laisse place à la suivante en faisant découvrir tous les personnages qui font Noël et ce mois de décembre, allant du renne au bonhomme de neige, en passant par le père Noël en personne et son lutin. Et attention, les yeux bougent !

L’enfant, le peintre et la mer, à partir de 7 ans

François Place nous livre, dans cet album publié aux éditions Pastel de l’École des Loisirs, l’histoire de la rencontre d’un enfant avec le peintre Ricardo Cavallo sur les côtes du Finistère. Un texte très sensible qui est une introduction parfaite à la peinture, la création et l’art, un hommage à la nature et à la beauté des petits détails et des grands paysages.

L’atelier secret du père Noël, à partir de 4 ans

La journaliste Céline Kallmann et l’illustratrice Crescence Bouvarel publient chez Flammarion Jeunesse un véritable album de Noël. Ce dernier nous entraine dans l’atelier secret du père Noël, qui a une petite particularité : il n’y fabrique pas de nouveaux jouets, il les retape pour les redistribuer ensuite. Comme ça, pas de gâchis ! Ce conte, adapté du podcast Encore une histoire, est à glisser sous le sapin, et même un peu avant.

Un cœur en hiver, à partir de 3 ans

Attention, cet album est bien trop mignon. Écrit par Alessandro Montagnana et publié aux éditions Saltimbanque, Un cœur en hiver raconte l’histoire de Chip, petit rouge-gorge, qui perd ses frères et sœurs dans une tempête bien froide. Il fait alors la rencontre de Lula, une renarde isolée, qui lui offre son amitié. Tous deux se réchauffent, se découvrent et s’aiment très fort, et une jolie relation amicale et fraternelle se crée. Un bel album sur l’amitié, l’isolement, le partage et les valeurs de Noël, à lire pendant ce froid mois de décembre.

Comment le père Noël descend par la cheminée, à partir de 4 ans

Encore un joli conte publié aux éditions Pastel de l’École des Loisirs, écrit par Mac Barnett et Jon Klassen. Parfait pour tous les petits qui croient encore au père Noël et qui se demandent comme ce monsieur barbu se débrouille pour passer par la cheminée, le tout sans devoir une lessive entre chaque maison visitée parce que son costume est plein de suie. Alors à votre avis, comment fait-il ?

Quelque part dans la neige, à partir de 3 ans

Chouette conte écrit par Linde Faas et publié aux éditions Kaleidoscope, Quelque part dans la neige se lit avec un bon chocolat chaud (supplément Chantilly). L’histoire raconte celle de Sophie qui cherche un peu de magie de Noël et qui décide de suivre un élan qui l’entraine au fond de la forêt enneigée. Là-bas, elle y découvre un sapin esseulé et demande de l’aide aux animaux qui n’hibernent pas de l’aider à le décorer. Douceur, poésie et esprit de Noël, tout y est !

Cendrillon, un livre pop-up, à partir de 5 ans

Les illustrations de Dinara Mirtalipova rendent vivante l’histoire de Cendrillon ! Dans ce livre pop-up publié aux éditions Glénat, chaque page du conte est animée avec une finesse extraordinaire. On a l’impression d’être totalement immergée dans ce classique intemporel, et on passe un temps précieux à décortiquer et à admirer chaque dessin et chaque scène. Un sublime objet à offrir à toutes celles et ceux qui veulent (re)découvrir l’histoire de celle qui avait perdu son soulier.

