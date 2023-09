Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en septembre 2023

Les bancs d’école sont retrouvés, les poux reviennent nous gratter, mais heureusement, on vous a sélectionné nos coups de cœur pour cette rentrée (oui, ça rime).

On recommence notre sélection de nos livres jeunesse préférés, de ceux qui sentent bon l’automne et les feuilles mortes, les feux de cheminées et les balades en forêt.

La barrette, à partir de 18 mois

Écrit par Annelie Heurtier et Camille Carreau, le tout publié aux éditions Talents Hauts, La barrette est un chouette petit livre tout cartonné bien épais. L’histoire est celle d’un petit singe qui retrouve une barrette pour les cheveux, et qui part à la recherche de son ou sa propriétaire. C’est mignon, rigolo et tout doux, parfait pour les plus petits qui se demandent, eux aussi, à qui peut bien appartenir cette jolie barrette rouge.

C’est l’automne, petite oie !, à partir de 4 ans

Comment ? Un nouvel ouvrage de la géniale Brionny May Smith ? Presque, car cette dernière se cache derrière les illustrations de ce sublime livre qui n’est rien d’autre que la suite de C’est le printemps, petit ours, tous publiés chez Gallimard. Écrit par Elli Woollard, C’est l’automne, petite oie raconte la fin de l’été, le début des feuilles qui tombent, la forêt qui se prépare à l’hiver et la migration des oies vers des terres plus chaudes. Une pépite de poésie et de douceur, qui nous donne envie de le lire et le relire encore, bien au chaud sous un gros plaid.

Une sieste, à partir de 3 ans

Attention, petit coup de cœur pour cette pépite ! Une sieste de Camille Romanetto est une magnifique histoire pleine de douceur qui nous plonge dans les rêves de la petite Madenn. Des dessins à l’aquarelle aux mots si poétiques, tout y est, et ça donne des envies de chocolat chaud et de gâteaux aux noix, en compagnie des doudous les plus doux. À glisser dans toutes les bibliothèques des petits qui rechignent à faire la sieste.

Le capitaine au long cours, à partir de 4 ans

Écrit par Jean-Michel Billioud et sublimement dessiné par Pauline Martin, Le capitaine au long cours publié chez Gallimard est une ode à l’amour d’un père pour son petit garçon. L’histoire d’un capitaine de bateau qui, après avoir parcouru le globe, retourne voir son petit Joseph pour se rendre compte que, même s’il a vu déjà mille merveilles, son fils reste la plus belle de toutes.

Shahrzad et le roi en colère, à partir de 6 ans

Shahrzad est la version 2.0 de la Shéhérazade des Mille et Une Nuits. Petite fille courageuse et espiègle, elle n’hésite pas s’envoler vers un pays en deuil pour aller raconter des histoires à un roi fou de tristesse, pour sauver son peuple du silence. Shahrzad et le roi en colère est un conte moderne et puissant, publié aux éditions Saltimbanque, écrit et illustré par l’autrice iranienne Nahid Kazemi, nommée au prix Astrid Lingren en 2020.

À l’école des oisillons, à partir de 3 ans

Si votre enfant à des difficultés à se rendre en classe, A l’école des oisillons, écrit par Emmanuel Bergounioux et illustré par Aurélie Fayt, peut être un super support pour l’aider. Publié aux éditions Casterman, cet album jeunesse raconte le premier jour d’école de la petite Radija, enfant timide et bourrée d’imagination, qui arrive à se faire une place dans sa nouvelle classe, où tout le a ses différences et son caractère propre. Tolérance, bienveillance et acceptation de soi et des autres : un mélange parfait pour aller à l’école le cœur léger.

Je le note, à partir de 5 ans

Attention, vous allez vous marrer avec ce génial livre d’Ella Coalman et Charles Dutertre, publié aux éditions Les Albums Casterman. Dans Je le note, on découvre un horrible dragon qui terrorise toute une forêt et ses habitants (aux noms tous plus originaux les uns qui les autres) et qui leur donne à chacun rendez-vous pour les dévorer. Tous se laissent martyriser jusqu’au jour où un petit lapin refuse de se laisser manger. Très drôle et bien écrit, on a bien envie, nous aussi, de faire un tour dans la forêt de Cherbois.

La course au lapin, à partir de 3 ans

Comment ? Encore un livre avec les illustrations de Brionny May Smith dans cette sélection ? Vous allez finir par croire que je suis complètement fan de son travail et vous savez quoi ? Vous aurez parfaitement raison. Dans cette nouvelle histoire, écrite par Polly Faber et toujours publié chez Gallimard, on suit la vie d’un petit lapin si dodu qu’il se retrouve coincé dans la haie du potager d’une fermière qui en profiterait bien pour en faire son dîner. Mais heureusement, ce petit lapin est bien trop mignon, tout doux et grassouillet pour finir en tarte, et il aura la plus heureuse des fins.

Te laisser partir, à partir de 3 ans

Si vous êtes sensible et que vous avez la larme facile, j’ai l’album parfait : Te laisser partir écrit par Danielle Chaperon et illustré par Nathalie Dion, le tout publié aux éditions Saltimbanque. Dans cet album, le message est fort et beau : aimer, c’est aussi accepter de laisser l’autre nous quitter, sans l’enfermer. On ne peut pas toujours mettre les arcs-en-ciel dans des boites avec des petits trous, il faut accepter qu’ils puissent vivre sans nous, même si c’est douloureux.

À la fenêtre, à partir de 5 ans

Un dernier coup de cœur pour cette sélection haute en couleurs, avec À la fenêtre de Sophie Astrabie, illustré par Aurélie Guillerey. Publié aux éditions Glénat Jeunesse, ce très très (très) chouette album raconte la vie de la petite Brune, 5 ans, qui doit faire face au déménagement de sa meilleure copine pendant les vacances d’été. Et perdre sa copine quand on a 5 ans, c’est la fin de tout un monde. Mais Brune est une petite fille pleine de vie et d’imagination, qui fini par rencontrer un autre copain tout aussi plein de vie et d’imagination. Un livre qui parle d’amitié, vous vous en doutez, de jeux, de biscuits qui font des miettes, de chien imaginaire et de cheveux qui balaient les feuilles mortes. Une vraie pépite pleine de joie, qui sent bon l’enfance.