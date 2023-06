Nos coups de cœur des albums jeunesse du mois de juin

Ça y est, l’été est là, et les livres qui sentent bon le soleil aussi. Quels ont été ceux qui nous ont touchés ce mois-ci ?

Une sélection de livres pour enfants qui sent le basilic frais, les tomates mozza, le melon, le sable chaud et la fin de l’année scolaire. Bref, une sélection qui sent bon l’été.

À lire aussi : Livres pour enfants : les albums jeunesse coup de cœur en mai 2023

Un matin de rêve, à partir de 5 ans

Écrit par Christian Demilly, illustré par Clémence Pollet et publié aux éditions HongFei Cultures, Un matin de rêve est une invitation à la poésie et à la douceur, à la célébration des petits moments qui font du bien et qui apaisent. Joliment dessiné et usant de mots doux et tendre, c’est un conte parfait pour les plus petits qui peuvent avoir des difficultés à voir les choses simples et belles qui les entourent, pourtant cachées dans des petits instants précieux.

Je t’aime, un peu… à la folie !, dès 2 ans

Sous les plumes d’Alexandra Garibal et Claudia Bielinsky, ce joli livre en carton épais, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, est une déclaration d’amour entre deux petites souris, qui s’aiment plus fort qu’un lion, qu’un éléphant, qu’une infinie de galaxie. Un chouette support pour passer un moment calme avec son tout petit, et lui lire à quel point il est aimé.

Trèfle, à partir de 5 ans

Coup de cœur pour l’histoire de Trèfle, une petite fille qui vit dans une petite ferme avec ses frères, ses sœurs et des animaux. Un jour, Trèfle se perd dans la forêt, à la recherche d’une de ses petites chèvres qui s’est égarée, et doit faire face à plusieurs choix, pour trouver la bonne direction, et prendre les bonnes décisions. Écrit par Nadine Robert et superbement illustré par Qin Leng, le tout publié aux éditions Saltimbanque, Trèfle est une balade poétique d’une finesse épatante, le tout agrémenté de dessins sublimes, qui mérite qu’on le relise encore et encore.

Disponible à la Fnac – 15,10 €

C’est le printemps, petit ours !, à partir de 5 ans

C’est dur de ne pas ajouter un livre de la géniale Briony May Smith à chaque sélection. Ce mois-ci, on y coupe d’ailleurs pas, en vous présentant C’est le printemps, petit ours, publié aux éditions Gallimard. Si vous commencez à connaitre tout notre amour pour cette autrice, ici, elle n’a été que l’illustratrice. Mais l’histoire, écrite par Elli Woollard, est tout aussi chouette, et l’on a qu’une envie : suivre les aventures de ce petit ours qui essaye de comprendre le monde qui l’entoure, après avoir hiberné tout l’hiver.

Nos amis les bêtes, à partir de 4 ans

Encore une alerte coup de cœur, avec Nos amis les bêtes de Marie Colot et Françoise Rogier, publié aux éditions A pas de Loups. Attention, vous risquez de vous gausser très fort avec ce superbe album, qui illustre, avec un humour fin, la rébellion des animaux qui en ont marre de finir dans nos assiettes. Nos amis les bêtes est typiquement le genre d’ouvrage que j’adore, puisqu’il fait autant rire les adultes que les enfants, et permet à tout le monde de passer un chouette moment.

Disponible à la Fnac – 16,50 €

Le jour où j’ai attrapé un monstre, à partir de 6 ans

Vous connaissez l’histoire de l’enfant qui essaye toujours de repousser le moment du coucher ? Oui ? Eh bien c’est le sujet du livre Le jour où j’ai attrapé un monstre, écrit par Tjibbe Veldkamp et illustré par Kees de Boer, et publié aux éditions Les Arênes jeunesse. Il raconte l’histoire d’un petit garçon qui invente une histoire à rallonge à son parent qui essaye, tant bien que mal, d’expédier le moment de l’histoire du soir, le prenant à son propre jeu, faisant même grimper le suspense. Une chouette histoire du soir, pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas que le moment se termine.

Le trésor de Georges, à partir de 5 ans

Oups, encore un coup de cœur, et pas des moindres. Écrit par Anne-Sophie Plat et illustré par Barroux, tout en étant publié chez Little Urban, Le trésor de Georges porte bien son nom, puisque ce livre est une véritable pépite. Vous vous demandez quel est le fameux trésor de Georges ? Ce qu’il cache dans sa petite maison, et qui vaut tout l’or du monde ? Ce qui est si précieux pour lui, qu’il ne veut rien d’autre ? Je ne vous le dirai pas, pour ne pas vous gâcher la surprise, mais c’est grandiose, vraiment.

Curieux comme une fouine, à partir de 1 an

Publié chez Sarbacane et écrit par Olivia Cosneau, Curieux comme une fouine est bien parti pour être LE best-seller des moins de deux ans. Les petits sans dents vont adorer son format cartonné, ses flaps qui s’ouvrent et se referment, pour leur apprendre des expressions propres aux animaux. Ça marche encore mieux quand on imite les fameux animaux en question, et, sachez-le, je suis à deux doigts de monter un one woman show pour vous partager ma plus belle imagination de l’âne ou du taureau. Vous êtes prévenues !

Le grillon et la luciole, à partir de 4 ans

Écrit par Émile Proulx-Cloutier, illustré par Elise Kasztela et publié aux éditions Planète Rebelle, Le grillon et la luciole est une histoire d’amour, tragique, mais pas trop, entre un grillon et une luciole, qui n’aspirent pas aux mêmes choses. Avant d’être un album, l’histoire était une chanson, dont la fin peut être interprétée de multiples manières.

L’envol de Miette, à partir de 6 ans

L’envol de Miette d’Anne Cortey, illustré par Herbéra et publié aux éditions A pas de loups, est un chouette voyage initiatique, qui ramène droit à la maison. L’histoire est celle d’une grande sœur, Miette, qui vit avec son petit frère et qui cultive son potager. Mais Miette a tendance à s’envoler à la moindre bourrasque, et s’inquiète de laisser son frère seul. Un jour, elle s’envole loin, très loin, et rencontre un autre garçon qui la ramènera auprès de son frère et qui partagera leur potager, sans détonner dans le paysage. Les dessins, fait d’aquarelle et d’encore de Chine, aident à contribuer à cet univers si doux et poétique, tant et si bien qu’on a du mal à le refermer et le laisser s’envoler lui aussi.

Le bonheur prisonnier, à partir de 6 ans

Dernier coup de cœur de cette sélection, et il est pour cette sublime fable que vous connaissiez peut-être déjà, puisqu’elle vient tout juste d’être rééditée chez Casterman. Écrite par Jean-François Chabas et illustrée superbement par David Sala, Le bonheur prisonnier fait réfléchir les enfants sur l’importance, ou non, des superstitions, tout en proposant une ouverture culturelle et traditionnelle très chouette. Un vrai petit bijou intemporel, qui émerveille.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.