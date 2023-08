Nos coups de cœur des albums jeunesse du mois d’août

Le mois d’août et les vacances sont bientôt terminés, et voici notre sélection pour accompagner doucement la rentrée.

Ça commence à sentir les cahiers et les stylos neufs, on va bientôt ranger les jupes et les shorts, mais ça ne nous empêche pas, bien au contraire, de continuer à lire tous ces chouettes albums, et à vous les partager.

Louise Bourgeois, l’artiste qui fabriquait des araignées géantes (et s’en fichait), à partir de 6 ans

À retrouver aux éditions Phaidon, écrit et illustré par Fausto Gilberti, Louise Bourgeois, l’artiste qui fabriquait des araignées géantes (et s’en fichait) est une petite pépite. Retraçant la vie et les inspirations de la grande Louise Bourgeois, cet album est un superbe support d’initiation à l’art. L’enfance de l’artiste est contée avec des mots simples et poétiques, et la naissance de sa fameuse œuvre Maman, l’araignée géante est expliquée avec beaucoup de tendresse.

Dino Pop, dès 1 an

Chouette, un nouveau livre pop-up ! Vous le savez maintenant, j’ai un amour fou pour les livres pop-up, quels qu’ils soient. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, sans compter qu’en plus d’être superbe, il parle de la naissance d’un bébé dinosaure. Écrit par Tony Voincvhet et illustré par Charlotte Lemaire, le tout publié aux éditions Saltimbanque, Dino Pop sera très apprécié par tous les petits sans dents.

Petite île, à partir de 2 ans

Bruno Nunes Coelho signe chez Gallimard Jeunesse un superbe album tout doux. L’histoire d’une petite île, souvent seule, qui rencontre son copain pour la vie, un homme échoué après ce qu’on imagine être un naufrage. Un petit bijou de poésie tout en carton (donc résistant aux mains des enfants destructeurs, on les connaît, hein), qui questionne l’enfant sur la solitude, le monde qui l’entoure et l’amitié.

Libres, à partir de 6 ans

Le nouvel album de l’été d’Amélie Graux, géniale illustratrice, publié aux éditions Little Urban, qu’on adore chez Madmoizelle. Libres, le jour où j’ai délivré les animaux, raconte l’histoire de Simon, qui visite le zoo avec sa famille, et qui est consterné de voir tous ces animaux enfermés. Ni une ni deux, il imagine un grand plan d’évasion pour que tout le monde retrouve sa maison. Un chouette coup de cœur !

Billy (le bon, la brute et l’héroïne), à partir de 6 ans

Et hop, encore un coup de cœur signé par les éditions Little Urban, avec Billy (le bon, la brute et l’héroïne) de Loïc Clément et Clément Lefèvre. La rencontre des supposés Billy the Kid et Calamity Jane, qui partent à la défense d’un cheval maltraité, et qui se lèvent contre les tyrans. Les graphismes sont superbes, les mots parfaitement choisis, l’histoire est haletante, une vraie pépite comme on aimerait voir plus souvent.

Quand j’étais petite, pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de 8 ans

L’histoire, écrite et illustrée par le couple Hélène Lasserre et Gilles Bonotaux, publiée aux éditions Saltimbanque, est très bien racontée, alors que le sujet reste très sensible et difficilement abordable avec les plus jeunes. L’Occupation pendant la guerre vu par une petite fille qui grandit dans un monde qui change et qui s’obscurcit, c’est une jolie façon d’aborder ce pan de notre Histoire, avec beaucoup de douceur.

Ratatin, à partir de 4 ans

Ratatin, c’est le nom de ce petit personnage accro aux bains. Il adore voir sa peau être toute fripée, il peut passer sa journée dans la flotte à se prélasser, jusqu’à force de consommer de l’eau, il n’y en a plus une goutte. Écrit par Mélina Schoenborn et illustré par Felipe Arriagada-Nunez, le tout publié aux éditions La courte échelle, cet album est aussi chouette qu’un bon bain chaud l’hiver et qu’une grande piscine en été.

Toubien Toumal en vacances, à partir de 5 ans

Toubien et Toumal sont des jumeaux opposés : l’un fait tout bien, l’autre fait tout mal. Et cette fois-ci, ils partent en vacances, et montrent encore toutes leurs différences, poussées à l’extrême. Avec beaucoup d’humour et de légèreté, ce nouvel épisode du célèbre duo écrit par Julien Hirsinger, Constance Verluca et Cathy Karsenty, publié chez Gallimard Jeunesse, est parfait pour les vacances d’été.

Il y a un alligator sous mon lit, à partir de 3 ans

Votre enfant a peur du monstre sous le lit ? Eh bien, c’est le moment de lui lire ce chouette album, écrit par Mercer Mayer et publié chez Gallimard, dans sa collection « L’heure des histoires ». Si un petit garçon arrive à se débarrasser de l’alligator qui squatte sous son lit et à le planquer dans le garage, tout le monde peut en faire autant, non ? Ce classique est parfait pour aider les plus petits à dompter leur peur, avec beaucoup de douceur et des illustrations absolument parfaites.

Max veut faire tout seul, à partir de 2 ans

Un petit nouveau qui arrive dans la collection « Max et Lapin » publié chez Nathan, écrit par Astrid Desbordes et illustré par Pauline Martin. Cette fois, Max veut faire tout, tout seul, comme les grands. Il y a des ratés, il y a des erreurs, mais c’est pas bien grave, tant qu’il y a des câlins.

