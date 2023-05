Livres pour enfants : les albums jeunesse coup de cœur en mai 2023

Le printemps est officiellement de retour, et notre chronique mensuelle aussi. Découvrez les ouvrages qui nous ont touchés en ce joli mois de mai.

C’est encore une chouette sélection de coups de cœur pour ce mois de mai qui se termine ! Au programme : des animaux, de la poésie, de belles illustrations et des mots doux.

À lire aussi : Livres pour enfants : les albums jeunesse coup de cœur en avril 2023

Dagobert, à partir de 3 ans

L’histoire du roi Dagobert, qui, en plus de mettre sa culotte à l’envers, a son corps tout entier dans le mauvais sens. Publié chez Casterman, l’album écrit par Anne Herbauts raconte, de façon joyeuse et drôle, l’incompréhension qui régnait chez les sujets du roi, eux qui pensaient qu’il était tout le temps en colère, alors qu’il avait juste la tête en bas. Le texte chantant, les strophes poétiques et répétées font de cet album un chouette ouvrage pour aider les plus petits à se mettre à la place des autres avant de les juger.

101 façons de lire tout le temps, dès 4 ans

Un gros ouvrage façon catalogue écrit par Timothée de Fombelle, superbement illustré par Benjamin Chaud, le tout publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce livre jeunesse montre, page après page, les 101 façons de lire tout le temps, et surtout partout. Que ce soit de façon classique, de façon guimauve, façon chat perché ou montgolfière, tout est étudié, et superbement dessiné. Si vous me cherchez, je suis la façon « Poule mouillée », et je n’ai même pas honte de le revendiquer.

Sushi aime les souris, à partir de 3 ans

Si vous ne savez pas comment expliquer à votre enfant pourquoi votre chat mange les souris, ce livre est fait pour vous. Sushi aime les souris, écrit par Michel et Léa Larrieu et publié chez Delachaux et Niestlé est parfait pour expliquer le concept de la prédation aux plus petits, de façon loufoque et exagérée, et de montrer que oui, une souris, ça va, mais 357907 souris, c’est un peu plus le bazar, et heureusement qu’il y a un chat.

L’Étranger, à partir de 5 ans

Écrit par le talentueux Chris Van Allsburg et publié aux Éditions D’eux, L’Étranger est un régal pour les yeux. Plusieurs interprétations sont possibles à la fin de cette lecture aussi énigmatique que poétique, et, si on se concentre que sur la première lecture, c’est une jolie ode au changement des saisons et au temps qui passe.

L’étranger de Chris Van Allsburg – Fnac – 18 €

Comment apprendre à manipuler ses parents, à partir de 7 ans

Des bouquins pour comprendre les enfants, il y en a des tonnes. Des bouquins à destination des enfants, pour qu’ils comprennent leurs parents (et pour qu’ils puissent les manipuler en toute quiétude), c’est plus rare. Dans ce tout premier livre jeunesse de la célèbre Titiou Lecoq, on suit le petit Elias qui essaye de devenir le parfait enfant aux yeux de ses parents, pour éviter de se faire punir quand ces derniers découvriront qu’il a cassé leur tablette. Avec l’aide de Chattemoche, le chat qui ressemble, à s’y méprendre, à une vieille serpillère, Elias se dépatouillera de tout ça, et surprendra tout le monde. Bourré d’humour, ce faux documentaire est à glisser dans toutes les bibliothèques des casseurs d’iPad.

Mon papa qui ne sait pas dire je t’aime, à partir de 4 ans

Petit coup de cœur, publié aux éditions Saltimbanque. Écrit par Vincent Guigue et illustré par Luciano Lozano, Mon papa qui ne sait pas dire je t’aime est une ode à l’amour, le vrai. Simon, petit garçon, ne comprend pas pourquoi son père ne lui dit jamais les mots « je t’aime », contrairement au père de Marius, son meilleur copain. Mais tout au long de l’album, on comprend bien que les preuves d’amour sont parfois silencieuses, et que cette relation père-fils moderne et douce comme une mousse au chocolat est pleine d’amour et de bienveillance.

L’œil du loup, à partir de 6 ans

Le chef-d’œuvre de Daniel Pennac a le droit à sa version collector et magnifiquement illustré par François Roca, le tout publié aux éditions Nathan. Si vous ne connaissez pas l’histoire, elle est celle d’un loup sauvage enfermé dans un zoo qui rencontre un petit garçon venu d’Afrique. Tous les deux se racontent leurs histoires, se découvrent et s’apprivoisent. C’est beau, c’est poétique, et c’est une véritable déclaration d’amour à la nature, aux animaux et à l’amitié.

Pour que la nuit soit douce, à partir de 4 ans

Il n’est jamais trop tôt pour lire de la poésie. Publiés aux éditions Les Venterniers, ces poèmes à murmurer à l’oreille des enfants, écrits par la sophrologue Marcella et illustrés par Marie Poirier sont d’une douceur folle, et d’une beauté pure. Sans compter que les livres sont faits main, ce qui rajoute un charme non négligeable ! Pour faciliter le coucher des plus petits, leur lire ces poèmes peut devenir un véritable petit rituel qui les transportera vers un sommeil profond et salvateur, tout en douceur.

Les chagrins, à partir de 4 ans

Dans la chouette collection Mine de Rien de Gallimard, Catherine Dolto et Coline Faure-Poirée parlent cette fois-ci des chagrins, de ceux qui enveloppent le cœur et qui le serre bien trop fort. Grâce aux mots du Docteur Cat’, l’enfant comprend et accepte que les chagrins passent comme les nuages, le vent et la pluie, et qu’en parlant, tout s’éclaire. Une jolie façon d’aider les plus petits à comprendre ce qui se passe dans leur tête, et à trier leurs émotions.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.