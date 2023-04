Livres pour enfants : les albums jeunesse coup de cœur en avril 2023

Des livres pop-up (encore), des livres printaniers, de jolies histoires et des imagiers, c’est la sélection de nos coups de cœur du mois d’avril !

En avril, rien ne nous fait plus plaisir que de vous raconter nos coups de cœur pour les plus petits d’entre nous, de ceux que l’on a lus encore et encore, et que l’on a évidemment adoré.

Dans mon jardin, à partir de 6 mois

Le superbe Dans mon jardin édité chez Nathan et illustré par Aurélie Guillerey est un imagier géant sur le thème du… jardin, vous vous en doutiez. À l’intérieur, on retrouve tout l’univers des plantes, des insectes, des légumes, mais également des équipements pour jardiner comme une pro, allant de la brouette aux bottes en caoutchouc. Comme pour le précédent ouvrage de la collection, Belles bêtes, dont nous vous avions déjà parlé, à chaque page, on peut retrouver des flaps en feutrine, sous lesquelles se cache tout un univers poétique et printanier.

Dans mon jardin – Fnac – 19,90 €

Pi, Po, Pierrot, à partir de 4 ans

Pi, Po, Pierrot, est un joli compte philosophique écrit par Chun-Liang Yeh, illustré par Samuel Ribeyron et publié aux éditions HongFei Cultures. L’histoire, si touchante, raconte la quête de trois frères Pi, Po et Pierrot, qui doivent trouver un moyen de traverser une grande rivière pour trouver le remède qui sauvera la jeune princesse souffrante. Sauf que, dans le monde de Pi, Po et Pierrot, chaque personne, dès la naissance, doit vivre avec une pierre accrochée à son dos, que l’on se doit de porter, tout le temps. Il faudra se confronter à l’échec, la perte et redoubler de courage pour réussir à trouver la solution.

Pi, Po, Pierrot – Fnac – 14,90 €

En avant, les animaux !, à partir de 3 ans

On vous a déjà dit tout le bien que l’on pensait de la géniale Briony May Smith, autrice notamment de Mon amie la Licorne ou Mon amie la petite sirène, tous publiés aux éditions Gallimard. Eh bien attention, nouvelle pépite : En avant, les animaux ! est encore une fois un succès.

L’histoire est celle d’Oriane la faisane qui en ras-le-bol de voir les voitures foncer au milieu de sa forêt au risque de tuer les animaux qui veulent juste traverser la route. Ni une ni deux, elle fabrique un panneau « stop » avec les moyens du bord, enfile un gilet jaune et hop, à la circulation. Je ne vous raconte pas tout non plus parce que c’est drôle, mignon et plein de charme, comme sait si bien le faire son autrice, et je ne peux que vous conseiller d’offrir cet album à tous les petits fans d’animaux que vous connaissez.

En avant, les animaux ! – Cultura – 14 €

Les petits trésors, à partir de 18 mois

Publiés chez Casterman, les livres Les petits trésors de ma poche ou Les petits trésors de mon sac sont parfaits pour les tout petits qui adorent soulever des rabats en tissu pour voir ce qu’il y a en dessous. Dans chacun des petits livres de Magali Attiogbé, l’enfant retrouve les petits trésors qu’il collecte lors des balades, comme des marrons, des coquilles d’escargots, des cailloux… Tous ces petits objets qui finissent au fond de sa poche (et surtout de la nôtre, soyons honnêtes). Grâce à des couleurs chaudes et des mots doux, cette nouvelle série de la gamme « Je lis avec les mains » est idéale pour les tout petits.

Les petits trésors de ma poche – Fnac – 12,90 €

Leurs parents expliqués aux enfants, à partir de 6 ans

Dans la série Quand ça va, quand ça va pas, on demande Les parents expliqués aux enfants. Écrit à quatre mains par le couple de journalistes Céline Kallmann et Benjamin Muller et publié aux éditions Glénat Jeunesse, ce guide est parfait pour les enfants qui se demandent bien ce qui se passe dans la vie de leurs parents. Qu’est-ce que le travail, qui sont leurs copains, leurs activités, il se passe quoi dans leur lit, toutes ces questions que les enfants se posent au sujet de ceux qui les élèvent ont une réponse, rédigée de façon pédagogique, chouette et sans jugement.

Leurs parents expliqués aux enfants – Cultura – 15 €

La tour Eiffel se balade à Paris, à partir de 5 ans

Et voici un livre pop-up superbe, qui accompagne deux enfants, Léa et Nino, dans une chasse au trésor à Paris. À chaque page, on découvre des lieux mythiques et historiques, on découvre différentes architectures et qui façonnent la capitale… Écrit par Mymi Doinet, illustré par Mélanie Roubineau et publié aux éditions Nathan, ce joli livre pop-up fera son petit effet.

La tour Eiffel se balade à Paris – Fnac – 24,95 €

Vraiment peur !, à partir de 4 ans

Écrit par Gaël Aymon, illustré par Mathilde George et publié chez Nathan, Vraiment peur ! montre un petit garçon qui en a marre des histoires du soir qui ne font pas peur. Les méchants loups qui ne sont pas si méchants, les zombies pas effrayants, les sorcières, tout ça, c’est pour les petits, lui a grandi et il en a marre, il veut avoir vraiment peur. Attendez de voir jusqu’au final, ou un pop-up magique fera un bel effet !

Vraiment peur ! – Cultura – 14,95 €