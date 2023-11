Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en novembre 2023

On rentre dans le dur de l’automne avec le mois de novembre tout gris et froid. Mais quels sont les livres jeunesse qui peuvent ramener le soleil à la maison ?

Vous cherchez des idées de nouveaux livres à offrir à vos enfants ou à ceux que vous connaissez ? Allez, c’est ici que ça se passe, avec nos coups de cœur du mois, ceux qu’on a adoré lire avec nos mômes.

La laverie de Mamie Suzette, à partir de 3 ans

Écrit par Sophie Astrabie (qu’on adorait déjà, notamment pour son album À la fenêtre), illustré par la talentueuse Maureen Poignonec et publié chez Père Castor de Flammarion Jeunesse, La laverie de Mamie Suzette est un joli conte qui redonne des couleurs à tout cet univers un peu gris. Une histoire d’amour originale et très tendre, qui parle de la rencontre de mamie Suzette qui vient à bout de toutes les taches, et de monsieur Pierre, particulièrement doué pour en faire. Une jolie pépite !

Élia le tamia, à partir de 3 ans

Gallimard jeunesse présente le chouette album écrit par Antoon Krings, dans la collection « Drôles de petites bêtes ». Il y raconte l’histoire d’Elia le tamia, un petit écureuil qui en a marre de la vie en captivité avec les humains et les enfants aux mains collantes, et qui décide de se trouver un nid douillet au creux d’un arbre. Sauf qu’un jour, il y découvre un œuf de coucou abandonné, qu’il décide d’adopter. Une jolie petite histoire aux dessins particulièrement soignés et délicieusement rétro.

Le docteur des émotions, à partir de 3 ans

Le docteur des émotions et la malette de régulation émotionnelle, écrit par Anna Llenas et publié aux éditions Glénat Jeunesse, est un chouette support pour les enfants qui ont du mal à y voir clair dans toutes leurs émotions. Reprenant son personnage du monstre des couleurs, l’autrice donne des outils aux enfants sensibles pour les aider à s’exprimer et à évacuer leurs ressentis, et faire disparaitre les malaises.

Hänsel et Gretel, à partir de 5 ans

Le conte intemporel revient sous la plume de David Sala aux éditions Casterman, avec des graphiques absolument époustouflants. Captivant, hypnotisant et très beau, ce classique est à offrir à toutes celles et ceux qui sont fan de la maison en sucre et de sa sorcière maléfique.

L’écureuil et le trésor perdu, à partir de 4 ans

Tendre coup de cœur pour l’album de Coralie Brickford-Smith, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Très poétique, il raconte l’histoire d’un petit écureuil de la forêt qui cache ses glands sous terre avant l’hiver, et qui s’étonne de ne pas les retrouver au printemps. Une fable particulièrement belle dans son illustration pantone et ses mots parfaitement choisis, qui aborde le temps qui passe et le monde qui change, saison après saison.

Les loups de la lune, à partir de 3 ans

De Liz Garton Scanlon et Chuck Groenink, publié aux éditions Larousse Jeunesse, Les loups de la lune est un formidable album tout en rimes et poésie, qui nous donne envie, à nous aussi, de hurler à la lune comme ces petits louveteaux. Ici, on suit la naissance et l’enfance d’une meute de petits loups, entourés de leur famille, qui vivent dans les bois, affrontent les tempêtes et grandissent ensemble. C’est si beau !

Une semaine chez GRRRand-Père, à partir de 4 ans

Alerte coup de cœur pour ce sublime, SUBLIME (oui, je l’écris en majuscule) album d’Henri Fellner, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. L’histoire est superbement écrite : c’est celle d’une petite fille qui est envoyée chez son grand-père un peu grognon pendant les vacances, et avec qui elle passera les meilleurs moments, simples et extrêmement touchants. Un album à glisser dans toutes les bibliothèques, une vraie pépite !

Mon premier imagier sonore d’anglais, à partir de 5 ans

Ceci n’est pas un album jeunesse, mais il a tout à fait sa place dans cette sélection, pour tous les enfants qui veulent découvrir des mots dans une autre langue que la leur. Ici, l’anglais est mis à l’honneur avec cet imagier sonore publié aux éditions Larousse. L’objet est ludique : il faut glisser des cartes dans un cadre et appuyer sur les pastilles à côté des images pour entendre le mot prononcé dans la langue de Shakespeare.

Le Lac des Cygnes et 3 autres histoires de ballets, à partir de 4 ans

Et hop, un nouvel album illustré par la géniale Briony May Smith, écrit par Caryl Hart et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici, quatre ballets mondialement connus sont racontés : Le lac des cygnes, La belle au bois dormant, L’oiseau de feu et Casse-Noisette. Sa lecture nous donne qu’une envie : prendre des places pour le prochain ballet avec les enfants, pour leur faire découvrir la magie de la danse classique sur scène.

Fourmillon, à partir de 3 ans

Charlotte Lemaire nous livre, aux éditions Biscoto, un chouette album mettant en scène toute une ribambelle de personnages attachants et facétieux. Tous sont à la recherche d’une comète qui illumine le ciel et qui se cache derrière les nuages, mais tous sont trop petits pour l’approcher. Cela sera donc à elle de venir les rencontrer. L’illustration, avec son graphisme et ses couleurs si particulières, est assez subjuguante et envoutante.

