Merci #MeToo : Anne Hathaway raconte un casting dans les années 2000, et c’est dégueulasse

À seulement 41 ans, Anne Hathaway fait partie de ces actrices qui ont expérimenté l’industrie hollywoodienne avant et après #MeToo. Alors que la coordination d’intimité en est encore à ses balbutiements, certaines pratiques semblent être désormais révolues.

En pleine promo de son nouveau film, l’actrice du Diable s’habille en Prada et d’Interstellar s’est confiée sur une expérience de casting sordide qu’elle a vécue au début des années 2000. Même si l’actrice oscarisée n’a pas révélé le nom du film, elle a confié avoir été obligée d’embrasser dix hommes à la chaîne pour que l’équipe trouve sa co-star idéale.

Dans les colonnes de V magazine, Hathaway a expliqué que lors d’un casting pour un rôle, on lui avait demandé d’embrasser dix hommes différents, tout en lui demandant si elle ne trouvait pas cela excitant. L’actrice a expliqué qu’il était considéré comme « normal » de « demander à une actrice d’embrasser d’autres acteurs pour tester l’alchimie entre eux ». « En réalité, c’est la pire façon de faire », confie-t-elle avant de se remémorer cette séquence horrible :

« On m’a dit : « On a dix gars qui viennent aujourd’hui et tu as été choisie pour le film. N’as-tu pas hâte de les embrasser ? ». Et je me suis dit : « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi ? » parce que je n’avais pas hâte de le faire. Je trouvais que c’était dégoûtant.

J’étais tellement jeune et consciente d’à quel point il était facile de tout perdre si on était considérée comme une femme « difficile », alors j’ai juste fait semblant d’en avoir envie et j’ai continué.