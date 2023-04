Dix ans après la diffusion du dernier épisode, le dessin animé phare des années 2000 va faire son grand retour sur la chaîne Gulli en 2024.

Alors que les rumeurs allaient bon train depuis quelques mois, c’est désormais officiel : les Totally Spies vont de nouveau enfiler leur costume d’héroïnes dans une septième et nouvelle saison diffusée en 2024, a révélé dans un communiqué, la société de production Banijay Kids & Family.

Totally Spies de retour : 26 épisodes au programme

Les trois espionnes Sam, Clover et Alex vont ainsi revêtir leur combinaison en latex verte, rouge et orange sur les chaînes Gulli en France et Discovery Kids pour les États-Unis.

Dans ce nouveau volet de 26 épisodes, elles auront déménagé dans une autre ville, et devront affronter de nouveaux ennemis. Impossible pour le moment de savoir si Jerry sera, lui aussi de retour, mais ce septième volet promet de ravir les fans de la première heure et les plus nostalgiques.

Débutée en 2001, la série s’était achevée en 2013, après six saisons. En attendant de pouvoir les retrouver l’an prochain, il est possible de se replonger dans les anciens épisodes, l’intégrale de la série étant disponible sur Netflix.

