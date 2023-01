Les 8 meilleures séries à voir sur Disney+

On parle sans arrêt de Netflix, mais saviez-vous que Disney+ était une vraie mine d’or de séries ? En voici la preuve avec notre sélection de 8 séries qui vont toutes plus vous passionner les unes que les autres !

Vous avez réussi à faire un choix dans la jungle des plateformes de streaming et avez opté pour Disney+ ? Félicitations, vous avez fait le plus dur.

Reste à savoir quoi regarder parmi la quantité de séries proposées par la plateforme aux grandes oreilles. Au programme, une sélection de show passionnants, drôles et captivants. Voici vos nouvelles séries doudous !

© Madmoizelle

La plus drôle et pleine de suspens : Only Murders in the Building

Charles-Haden Savage, Oliver Putnam et Mabel Mora, trois locataires d’un immeuble new-yorkais qui jusqu’alors ne se connaissent pas, découvrent qu’ils partagent tous trois la même passion pour les affaires criminelles. Un point commun qu’ils décident de mettre à profit lorsqu’un décès a lieu dans leur immeuble : la police juge qu’il s’agit d’un suicide, mais le trio, qui a trouvé des indices contraires est convaincu qu’il s’agit d’un meurtre. Ils décident de mener leur propre enquête…

Selena Gomez, New York, des enquêtes bien ficelées et une bonne d’ose l’humour. Voici les principaux ingrédients de cette série très appréciée, aussi divertissante que feel-good. Rythmée par des dialogues savoureux et un trio d’acteurs attachants, Only Murders in the Building aura de quoi vous captiver grâce à son lot de mystère et une intrigue bien ficelée, tout en gardant un ton léger !

© Disney +

La plus captivante et bouleversante : Dopesick

Décidément, Disney+ s’avère être une mine d’or en matière de séries. Le niveau de qualité continue à friser les sommets avec une mini-série choc en 8 épisodes d’une heure, Dopesick. Cette fois, on se plonge dans les coulisses d’un scandale dont les conséquences continuent de faire des ravages à l’heure actuelle aux États-Unis : la crise des opioïdes. Dopesick nous prouve qu’à coup de lobbying et de magouilles entre industriels, certains cartels de drogue trouvent le moyen d’être considérés comme légaux.

Située dans une petite ville en Virginie, la série multiplie les strates temporelles et dépeint la promotion de l’OxyContin, un antalgique stupéfiant présenté comme non addictif par le laboratoire pharmaceutique Purdue Pharma, prête à tout pour fidéliser sa clientèle. La série dresse le portrait de familles détruites par ces produits, et engagées contre ce fléau aux côtés de médecins et de la police. Le tout est porté par une galerie d’acteurs brillants comme Michael Keaton ou Rosario Dawson. Vous n’arrivez pas à décrocher !

© Disney+

La plus sous-cotée, drôle et sociale : Abbott Elementary

De loin la série la plus injustement méconnue de cette sélection ! Aux États Unis, le système scolaire est profondément ségrégué et marqué par le traumatisme des tueries de masse. Abbott Elementary se déroule dans une école publique défavorisée de Philadelphie où la plupart des élèves et du personnel sont afro-américains. On y suit un groupe d’enseignants déterminés à offrir aux jeunes les meilleures conditions d’éducation possible. Or, ils se heurtent à des difficultés administratives imposées par le système écrasant de l’Éducation Nationale…

Ce petit bijou d’écriture, d’humour, de feel good et d’antiracisme a été créé et est interprété par l’actrice et showrunneuse afro-américaine Quinta Brunson. En 2022, cette dernière est devenue la première femme noire nominée trois fois dans la catégorie comédie aux Emmys et a même remporté le prix de l’écriture exceptionnelle pour une série comique. Le Time l’a également nommée parmi le top 100 des personnes les plus influentes de 2022. Ce serait dommage de ne pas découvrir son univers au plus vite !

© Disney+

La plus indispensable et révoltante : Oussekine

Voici une mini-série dont on a encore envie de parler. En seulement 4 épisodes sortis au début de 2022, la série française Oussekine a marqué les esprits. Accomplissant un travail de recherche d’archives et de reconstitution remarquables, Oussekine nous plonge dans les années 1980 et plus précisément, sur les événements survenus la nuit du 5 au 6 décembre 1986.

Cette date tragique marque la mort révoltante de Malik Oussekine, un jeune étudiant français d’origine algérienne âgé de seulement 22 ans, assassiné par des policiers à moto. Malgré sa dimension historique, la série décrypte avec justesse les mécanismes du racisme systémique. Un sujet encore brûlant d’actualité et d’autant plus douloureux qu’il est constamment nié, minimisé (quand il n’est pas vanté) par l’extrême-droite. À voir absolument.

© Disney+

La plus LGBT et mignonne : Love, Victor



Voici la série doudou par excellence, ultra tendre, colorée et feel good sans pour autant tomber dans une naïveté trop enfantine. Notre coup de cœur, qui parle de coming-out et la confiance en soi.

Il s’agit d’un rebooté du film de 2017, Love, Simon dans lequel on suit Victor, un ado qui intègre le lycée Creekwood. Il doit s’adapter à sa nouvelle vie et faire face aux problèmes à la maison. En plein questionnement sur son orientation sexuelle, il décide de se tourner vers Simon en espérant que ce dernier, qui a vécu les mêmes angoisses que lui auparavant, parviendra à l’aider à naviguer parmi les eaux troubles de l’adolescence.

© Disney +

La plus intense, poignante (et gourmande) : The Bear

Personne ne l’avait vue venir, pourtant, c’est devenu selon beaucoup de spectateurs la meilleure série sortie en 2022.

Simple, courte (elle seulement 8 épisodes) et intense, la série détonne par son sujet original, au milieu des séries centrées sur des romances dans des quartiers huppés et autres histoires de super héros dans des mondes parallèles. The Bear nous plonge dans les cuisines d’un restaurant familial à Chicago. Carmen « Carmy » Berzatto, un jeune chef du monde de la gastronomie reprend la direction du restaurant après le suicide de son frère.

Filmée caméra au poing, la série se nourrit de la pression qui règne dans les coulisses étouffantes de cette petite entreprise familiale, mais aussi de la passion du personnel, tiraillé entre le stress, les tensions et les tragédies interpersonnelles. On vous conseille de préparer un petit snack avant de dévorer la série, car les plans sur les plats ont de quoi vous faire saliver…

L’autre bonne nouvelle, c’est que Kalindi lui a consacré un épisode, génial comme toujours, du Seul avis qui compte !

© Disney+

La plus romantique, culte et horrifique : Buffy contre les vampires

Passionnées de monstres en papier mâché, de romances gothiques avec des vampires et d’outfits des années 1990-2000 (l’âge d’or de la mode selon mon humble avis, mais je me demande ce qu’en pense Anthony Vincent) : ne cherchez plus. Vous avez l’impression qu’on vous rabat les oreilles depuis des années avec Buffy contre les vampires et c’est bien normal : il faut que vous la regardiez.

© Fox

Bourrée de métaphores sur l’adolescence, d’intrigues passionnantes à base de combat contre les forces du Mal, la série suit la jeune Buffy Summers, une Tueuse de vampires dont les capacités physiques sont aussi fortes que sa personnalité. Accompagnée par une bande d’amis ultra attachants, Buffy a la lourde tâche de protéger la ville de Sunnydale de la Bouche de l’Enfer, qui attire toutes sortes de créatures démoniaques.

Alternant entre les genres de l’horreur, de la comédie mais aussi du drame, Buffy est de loin l’une des séries les plus riches qui soient. À ce propos, on veut vous partager a la meilleure anecdote pour briller en société : la série a donné naissance aux Buffy Studies, un champ universitaire à part entière désignant tous les travaux de recherche ayant pour objet la série portée par Sarah Michelle Gellar. C’est vous dire s’il y a des choses à dire !

© Fox

La plus indétrônable et indémodable : les Simpson

Est-il vraiment nécessaire de présenter Les Simpson, institution de la pop-culture depuis 1989 ?

Personnellement, c’est littéralement Les Simpson qui m’ont convaincue à sauter le pas pour souscrire à un abonnement à Disney+. Et je ne suis pas la seule : en 2022, le show de Matt Groening était la série la plus regardée par les spectateurs sur la plateforme, devant les mastodontes du MCU The Mandalorian ou Loki.

Que vous ayez pratiquement tout vu les samedis soir d’adolescence sur W9 ou que vous rattrapiez des années de retard, l’humour d’Homer, la malice de Bart, la gentillesse attachante de Marge, la dévotion de Lisa dans les plus belles causes ainsi que toutes les nombreuses trouvailles de cette série visionnaire auront toujours de quoi vous surprendre.

Enfin, ne soyez pas impressionnée par les quelques 740 épisodes : Les Simpson fait partie de ces séries qui peuvent tout à fait se regarder dans le désordre, les épisodes les plus cultes se situant dans les premières saisons. Bienvenue, ou bon retour à Springfield !

© Disney+

Vous avez désormais de quoi occuper vos soirées en attendant la fin de l’hiver ; n’hésitez pas à nous dire quelles seraient auraient mérité leur place dans cette sélection !

À lire aussi : Les 12 meilleures séries à voir sur Netflix

Crédit de l’image à la Une : © Madmoizelle